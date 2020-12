Gustavo Quinteros insiste: "Se nota la falta de claridad en el criterio para ver si una mano es penal"

Colo Colo está dando una dura pelea para no caer a Segunda División. Los albos son colistas del torneo, pero en las últimas dos fechas han sumado un triunfo ante Unión Española y un empate ante Universidad Católica, dos de los líderes.

Aunque en el duelo con los cruzados quedó el sabor amargo de poder conseguir un triunfo. Y más luego de la supuesta mano de Catuto Rebolledo que el árbitro ni el VAR fueron a revisar. Tras el partido, Gustavo Quinteros apuntó sus dardos por la situación, acusando "algo oscuro" contra el cacique y generando un tremendo revuelo.

Pero este lunes el entrenador albo se mostró arrepentido de sus dichos. En conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, el DT aseguró que "aveces se entiende distinto lo que uno quiere decir. Yo me referí directamente a la falta de claridad que hay en la interpretación cuando se cobra un penal, cuándo es mano, cuándo se llama al VAR. Y por supuesto, como soy entrenador de Colo Colo, me refiero a Colo Colo"

Catuto Rebolledo tocó la pelota con su mano izquierda, pero el árbitro ni el VAR lo alertaron. Foto: CDF

Para Quinteros no hay mala intención, pero sí tiene dudas de los momentos en que se revisa una sanción como esta. "Se supone que el VAR está para ayudar a los árbitros, yo confío en ellos, pero no entiendo por qué aveces se revisa una mano como la de Insaurralde contra Coquimbo Unido y a veces no (...) Por ahí ocupé mal la palabra oscuro. Lo que quise decir que se nota la falta de claridad en el criterio para ver si una mano es penal. No me referí a nadie en especial y a ninguna institución en especial".

Quinteros no se detuvo ahí y recalcó la importancia de aclarar cuándo se usará el VAR. "El trabajo de los árbitros es respetable, si hay un agarrón hay que revisarlo, si hay una mano hay que revisarla, luego el árbitro toma la decisión. Ojalá que en los siguientes partidos no tengamos que hablar de este tema".

La mejora en el juego de Colo Colo

En las últimas fechas Colo Colo se ha visto más armado que en todo el torneo. Una situación en la que Quinteros ha sido clave, dándole la confianza a jugadores criticados y hasta jugándosela por nombres que estaban enterrados, como Javier Parraguez.

Para el DT, todavía se puede hacer más. "En estos dos partidos nosotros repetimos la formación y creo que el equipo mejoró en el orden. Hay momentos que se intenta jugar mejor, pero todavía no nos convence el funcionamiento. Hasta el momento no hemos podido tener a todos los jugadores".

Finalmente Quinteros le prestó ropa a Nicolás Blandi, quien fue baja de última hora ante la UC. "Lamentablemente tuvo que abandonar la concentración porque tuvo 37.5 de fiebre y tuvo síntomas, aunque después el PCR salió negativo. Él está mejor, fue un virus de algo que comió. Es un jugador que es un refuerzo, lo he tenido muy poco, quizás dos partidos y no para 90 minutos, lo mismo que Mouche, Paredes, Bolados, Opazo. Todo eso hace que nos retrace nuestro trabajo".