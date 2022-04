El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, que terminó en un empate 1-1 en San Carlos de Apoquindo, estuvo lleno de tensión dentro y fuera de la cancha.

Al 69', Gustavo Quinteros ingresó a la cancha para reclamarle al árbitro José Cabero por una infracción de Fernando Zampedri. El Toro, quien ya tenía tarjeta amarilla, cometió una falta sobre Matías Zaldivia y el DT colocolino pidió que Cabero lo pintara nuevamente.

Quinteros se ganó la expulsión por sus reclamos y hoy, en conferencia de prensa, analizó en frío las situaciones que se dieron en el partido. "El ambiente fue difícil. Un clásico donde se jugaron pocos minutos en cancha, muy cortado, mucho foul, muchas infracciones dudosas como la del penal y que fue convalidada en contra de Colo Colo", dijo.

El técnico colocolino aprovechó de hacer un mea culpa por la intensidad de sus protestas. "Reclamé una falta donde era segunda amarilla contra un jugador y podíamos aprovechar la superioridad numérica. Me parece que era justo una amarilla que el árbitro no sacó y me sentí mal por eso. De alguna manera, defendí lo que era justo, pero me excedí un poco en la protesta y mucho más cuando me sacan amarilla a mí y no al infractor. Pero queda ahí en el campo, después cada uno sigue con lo suyo. Lo ideal es que no vuelva a suceder", comentó Quinteros.

El entrenador volvió a criticar la programación del clásico de cara a la participación alba en Copa Libertadores. "Son pocos días de descanso después de un partido que lleva desgaste físico y psicológico, porque juegan un montón de cosas y no solo lo de dentro del campo. Espero que se recuperen todos porque jugamos contra un rival muy fuerte, que nos va a demandar el 100 por ciento en lo físico, futbolístico, concentración, dinámica e intensidad", comentó Quinteros.

Eso sí, el DT comentó que llegan en condiciones similares al elenco argentino para el duelo de este miércoles. "River jugó entre semana con algunos suplentes y el domingo con la mayoría de los que estará en la copa. Vamos a estar en una medida similar en lo físico. Esperamos estar enteros para este gran compromiso", concluyó.