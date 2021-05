Guarello contra Colo Colo: "Es muy grave y quedan mal, ahora los árbitros van a tener que llevar un napoleón a la cancha"

El partido entre Colo Colo y Palestino, con triunfo por 2-1 para los árabes en el estadio Monumental sigue generando polémica tras el penal no cobrado al Cacique por el réferi Fernando Véjar. Tras el duelo, el juez consignó en su informe que sentenciado el encuentro el cuerpo arbitral encontró su camarín cerrado de forma mal intencionada.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello calificó de muy mal gusto la reacción de Colo Colo, más allá que se hayan sentido perjudicados por el desempeño del árbitro en la polémica jugada que contó con VAR.

“Esto que los árbitros no habían podido entrar al camarín porque se los tenían con candado es muy grave. Es de muy mal gusto y habla mal de quienes administran Colo Colo o de quien estaba a cargo del operativo. No sé si (Edmundo) Valladares se enteró o si él mando a hacerlo, o si le dijeron, o si se enojó y retó… pero hay un presidente de Colo Colo que tiene que ordenar la casa porque esto no puede ser”, dijo Guarello.

Agrega que “hay mínimas normas de educación, y protocolos FIFA. Esto en un partido internacional puede significar que te quiten la localía en una eliminatoria, que lleguen los árbitros y encuentren su camarín cerrado con un candado porque se enojaron por un cobro”.

“Supe también del utilero despotricando, Leonardo Gil reclamando sin su barbijo correspondiente, pero para mí lo más grave es no dejar entrar a los árbitros a su camarín. La avivada. Es una falta de educación muy fea”, complementa.

Y añade: “no sé qué sanciones tiene eso, qué tan tipificado pueda estar, pero en Colo Colo tienen que ordenarse. El año pasado no dejaron bajar del bus, ahora cierran un camarín. Ya basta del vivaracho y estas cosas que hablan mal del club. Quedan mal”.

Por su parte Luka Tudor sostuvo que “me parece mal lo del camarín porque es muy riesgoso. Cuando hay una calentura, alguien que esto le afecte equivocadamente te puede agarrar y se provoca un accidente”.

Ya con un poco más de humor, Carlos Costas animó: “van a tener que llevar un napoleón ahora al estadio”, y Guarello concluyó entre risas que “van a tener que llevarlo a la cancha, porque si lo dejan en el camarín… Del quinteto arbitral, en esta ocasión, a Julio Bascuñán le toca llevar el napoleón”.