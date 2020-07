Gonzalo Fierro y su pena: "La herida de mi salida de Colo Colo no ha cicatrizado"

En diciembre de 2018 los caminos de Gonzalo Fierro y de Colo Colo se distanciaron y el otrora capitán albo se fue dolido de la institución alba para seguir su carrera en Antofagasta.

En esa época el Joven Pistolero declaró que "no llegamos a ningún acuerdo, ellos no quisieron renovar el contrato ni ver la petición que quería yo que era retirarme en el club. Desde hoy empiezo a ver nuevos horizontes, es una tristeza, pero es lo que hay".

Pasó el tiempo, pero el jugador sigue dolido con la actitud del equipo que tanto quiere y así lo dejó en claro al ser invitado al programa Así Se Habla De Fútbol de DirecTV.

Gonzalo Fierro junto a Arturo Vidal en una visita del King al Monumental (Agencia Uno)

"La herida de mi salida de colo colo no ha cicatrizado. Hay situaciones que siguen dando vueltas, que no están aclaradas. A Colo Colo lo seguiré siempre, ir al Monumental siempre será especial para mí", afirmó.

Recalcando que "yo volveré al Estadio Monumental a ver a Colo Colo como hincha cada vez que pueda".

Otro tema que tocó Gonzalo Fierro, fue el de su despedida. "Yo no he recibido ninguna llamada de Aníbal Mosa o de directivos de para tener una despedida en el Estadio Monumental. Colo Colo es mi casa, es el club que siempre voy a querer. Me gustaría trabajar ahí en las inferiores", aseveró.

Por último contó de su decisión de jugar en la segunda división. "Fiché en Deportes Colina para poder aportar. Kalule Meléndez es mi amigo, pero no por eso voy a jugar. Él es entrenador y decide. Yo feliz. Quiero aportar al equipo, estoy muy ilusionado", cerró.