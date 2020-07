Gonzalo Fierro confiesa infernal carrete junto a Arturo Vidal: "No fui capaz de entrenar"

Gonzalo Fierro fue invitado al programa Jugados de Vía X, donde no sólo conversó su paso por Colo Colo, si no que además contó una gran historia vivida junto a Arturo Vidal.

El Joven Pistolero compartió camarín con el King en el cuadro albo donde formaron una gran amistad, algo que tambiém ha confirmado el volante del Barcelona.

En esa línea Fierro contó que "había salido a comer con mi mujer y después nos fuimos a bailar a una conocida discoteque del sector oriente, y cuando ya nos estábamos por ir a casa, aparecen guardias, amigos y entre ellos el Niño Arturo".

Fierro ante Pinares exhibiendo la jineta de capitán de Colo Colo (Getty Images)

Agregando que "nos saludamos después de tanto tiempo que no nos veíamos, siempre hemos tenido una muy buena relación, y empezamos a disfrutar un poco más la noche, en día de semana más encima, paso el rato y cuando miro la hora ya eran las seis y media de la mañana".

Lo peor para Gonzalo Fierro fue que este carrete fue a mitad de semana y al otro día tenía que entrenar, por eso el formado en Colo Colo confiesa que pasó.

"Al otro día tenía que ir a entrenar, y no fui capaz de ir, no me dio el tiempo, además iba con unas copas demás, así que llamé y dije que estaba enfermo”, cerró.