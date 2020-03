Gonzalo Fierro medita el retiro: "Lo único que le pedí a Colo Colo fue un año más de contrato"

En medio de la emergencia por el coronavirus, la pelota sigue rodando. O al menos, es lo que quiere Gonzalo Fierro, quien se encuentra sin club y espera contar con una nueva oportunidad. El equipo que dirige Rodrigo Meléndez, Deportes Colina, parece ser la opción.

Pero el Joven Pistolero asume que sus días en el profesionalismo pueden estar llegando al fin. Así lo reconoció en entrevista con ESPN. "A uno le llega el momento de dar un paso el costado en su carrera", advirtió el jugador de 36 años.

El multicampeón con el Cacique reconoce que "si a mí me llega este año, no tengo ningún problema en darlo y centrarme más en mi familia. Cuando uno sale de esta actividad se da cuenta de lo importante que es la familia".

De todas formas, el gran dolor del ex mundialista fue su salida de Colo Colo a fines de 2018. "A mí me dolió. Hasta el fútbol me cambió un poco. El fútbol no lo veo de la misma manera que lo veía hace un par de años", aseguró.

El adiós del Cacique marcó a fuego a Fierro. "Lo único que pedí a Colo Colo fue un año más, para retirarme en el club que amo. Respeto la decisión que tomaron, pero la verdad es que no me lo esperaba", completó el jugador que el año pasado actuó por Antofagasta.