Gabriel Suazo planta cara en la crisis en Colo Colo: "No hay ni una grieta en el plantel"

En Colo Colo las posiciones están absolutamente radicalizadas. Mientras Aníbal Mosa dio por cerradas las negociaciones con el plantel por el recorte de sueldos, desde el primer equipo apareció Gabriel Suazo para desmentir un quiebre en el camarín.

En conversación con La Cuarta, el zurdo asegura que la versión no tiene sustento. "Es falso, no sé de dónde sacan eso (...). Nos reunimos casi todos los días por Zoom y siempre, siempre, llegamos a un acuerdo", reveló.

Suazo no se explica la versión de una división en el vestuario. "Quizás porque no nos ven a todos en la Dirección del Trabajo, pero no podemos ir todos. Y créeme que estamos súper agradecidos de los compañeros que van", asegura.

También descarta que los negociadores, encabezados por Esteban Paredes, sean quienes tomen las decisiones. "Eso es falso. De hecho, ellos son los más perjudicados porque dan la cara. Si hay una verdad, es que estamos agradecidos de nuestros compañeros y más unidos que nunca", valoró.

Suazo ratificó la unidad. "No hay ni una grieta en el plantel. Nuestra demanda es que nos devuelvan el 100 por ciento de los sueldos que nos van a descontar. Pero no sólo a nosotros: a todos las trabajadoras y trabajadores de Blanco y Negro", sentenció.

Finalmente, el mediocampista pide negociar directamente con Aníbal Mosa. "Sería lo mejor, pues siempre ha estado cerca nuestro, nos conoce y trajo una gran cantidad de jugadores que hoy están en el equipo. Ojalá se pueda dar", completó.