Gabriel Mendoza ya no cree en este Colo Colo: “Este año hay que darlo por perdido y comenzar el 2021 con un nuevo proceso”

Colo Colo sigue sumando críticas por su mal rendimiento en el Campeonato Nacional 2020, pues tras la derrota ante O’Higgins diversos ex jugadores y comentaristas deportivos no han tenido piedad con el plantel.

Y ahora se sumó Gabriel Mendoza, pues el recordado lateral conversó con Deportes en Agricultura sobre esta crisis y fue tajante sobre el tema: “este año hay que darlo por perdido y comenzar el 2021 con un nuevo proyecto deportivo”.

“Por nombres, Colo Colo tiene dos equipazos, pero en la cancha ha sido un desastre y con lo que está mostrando y haciendo, uno dice que se merece estar en la posición que está. Es lamentable lo que muestran en cancha, da rabia. Uno siente que todo se está haciendo mal y espero que pase luego este año para comenzar el 2021 con un nuevo proceso, nuevo camarín, con un plantel donde el técnico que llegue haga sentir su mano dura”, partió diciendo.

El Cacique sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

“Todo el mundo ve lo mismo: un equipo sin reacción, sin garra de la cual estamos acostumbrados. En este equipo no se ve eso; no hay sincronización, ni sistema ni modo de juego. El proceso de cada uno de los técnicos no se llevaron bien a cabo”, agregó.

“La estadística es clarísima: el camarín ha demostrado ser pesado, que cuando no les gusta un técnico lo sacan rapidito y eso afecta en el desempeño. Cuando a mitad de camino no les parece algo, empiezan a hacer lo imposible para que el técnico se vaya. Yo creo que este año hay que darlo por perdido“, complementó.

“Es lamentable pensar en no pasar malos ratos con el tema del descenso, pero hay que ser realistas. Uno ve a Colo Colo y no tiene buen funcionamiento. Ojalá este año pasarlo lo menos mal en eso y la idea siempre fue clasificar a copas internacionales”, expresó.

Finalmente, tuvo palabras para Gualberto Jara, a quien dejó afuera de este mal momento y aseguró que Claudio Borghi es el técnico ideal para sacar al club de este mal momento futbolístico.

“En este momento Colo Colo no debe gastar dinero. Creo que deben seguir con Gualberto Jara y el próximo año iniciar un nuevo proyecto deportivo. Siempre he dicho que Claudio Borghi es el candidato para el club, conoce la institución. Traer a Quintero te cuesta el triple de plata, pero no sabemos si es la solución. Sigo creyendo que la solución está acá y es Claudio Borghi”, sentenció.