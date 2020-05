Fernando Astengo le da con todo a Harold Mayne-Nicholls por crisis de Colo Colo: "No tiene la flexibilidad ni el conocimiento necesario"

La crisis de Colo Colo parece no tener fin, porque los jugadores del club y los dirigentes de Blanco y Negro aún no llegan a un acuerdo, para así bajar los sueldos y ajustarse a la crisis mundial que ha generado el coronavirus.

Uno de los más criticados es el vicepresidente ejecutivo de ByN, Harold Mayne-Nicholls, quien lleva las negociaciones con los futbolistas, las que aún no llegan a buen puerto.

Uno que alzó la voz fue el ex defensor y entrenador albo Fernando Astengo, quien está en esta pasada a favor de los jugadores.

"No estoy de acuerdo que le saquen plata de los bolsillos a los jugadores, porque ellos no tienen culpa de la pandemia. Al comienzo las tratativas las llevó Aníbal Mosa, que es muy cercano, pero cuando se habla de plata quedan heridas, y ahí tomó la negociación Harold Mayne-Nicholls, y ese es un error, porque lleva seis meses en el club y está tratando de solucionar un problema complejo. Harold no tiene la flexibilidad ni el conocimiento necesario de Paredes y de los jugadores", analizó el ex seleccionado nacional.