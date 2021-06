Felipe Campos se despide con emotiva carta: "Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón”

Felipe Campos llegó a Colo Colo en 2016 y luego de cinco años donde supo ganar un torneo nacional, dos Copa Chile y dos supercopa terminó su vínculo con el cuadro albo y deberá ahora buscar otros destinos.

Este miércoles las cuentas oficiales del equipo de Macul publicó una carta firmada por el jugador donde no sólo expresa su amor por el Cacique, tambien agradeció el apoyo de los hinchas durante su estadía en Pedrero.

"Como todo sueño, sabía que en algún momento acabaría. Quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz”, comienza la misiva.

La carta publicada por Colo Colo (Twitter)

Agregando que “me pregunto ¿Cuántos cumplen sus sueños? Sé que pocos. Por mi parte cumplí el mío y el de muchas personas que deseaban que pisara ese hermoso estadio Monumental. Me tocó la alegría de ser campeón y también duros momentos como el partido por la permanencia",

En esa misma línea, Campos dio las "gracias al hincha que me apoyó desde donde sea y al que no apoyó, doblemente agradecido, porque ellos daban fuerzas para seguir superándome y demostrar por qué uno está en el mejor equipo de Chile. Nunca olvidaré esa arenga rumbo a Talca, cuando la mitad más uno de los chilenos nos apoyó en el camino desde sus casas y todo Chile.

Para el final remató con un "se despide desde ahora un hincha más. Te amo Colo Colo, siempre serás mi eterno campeón”.