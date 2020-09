Esteban Paredes y los visos que lo “ayudaron” a ganar su primer título con Colo Colo en el 2009

Esteban Paredes luchó bastante en su vida para poder ganar su primer título de Primera División, lográndolo recién con 29 años y con varias temporadas viviendo de todo entre la segunda división y equipos de menor calibre que Colo Colo.

Luego de superar una importante crisis deportiva en durante del 2009, el Cacique de Hugo Tocalli logró ganarse su lugar en la final del torneo de Clausura, donde se vería las caras con Universidad Católica, uno de los mejores equipos de ese certamen y que era el absoluto favorito para quedarse con la copa.

UN 2-2 AMARGO EN EL MONUMENTAL



El primer encuentro entre albos y cruzados se jugó el 5 de diciembre de 2009. El trámite del duelo comenzó de buena manera para Colo Colo, ya que Ezequiel Miralles abrió tempranamente la cuenta a los 8’ tras una gran jugada personal. El trámite posterior al gol albo tuvo a los cruzados dubitativos y a Colo Colo como gran dominador llegando a perdonar un par de tantos y transformando a Paulo Garcés en gran figura.

La segunda mitad pintaba igual hasta el minuto 70’, cuando Milovan Mirosevic anotó de penal el 1-1. Cinco minutos después Colo Colo encontró nuevamente la ventaja luego del autogol de Mauricio Zenteno, quien desvió un centro por la izquierda de Rodrigo Millar directo al arco de Garcés. Parecía que la victoria alba era definitiva, pero a los 88’ Hans Martínez anotó de cabeza y con algo de complicidad de Muñoz puso el 2-2 definitivo en el marcador.

El gusto al final del encuentro fue de amargura, ya que quedó la sensación que el equipo de Tocalli fue ampliamente superior al de Figueroa. Ya no había que llorar bajo la leche derramada. Quedaba la vuelta cuatro días más tarde, donde Paredes comenzaría su ingreso al olimpo de grandes ídolos de la historia de Colo Colo.

LOS VISOS GOLEADORES



Algo faltaba. Había que volver a los orígenes, a esos días donde el apodo de “Visogol” era portada de los diferentes diarios de nuestro país. Esteban no tuvo un buen cometido en el primer partido ante la Universidad Católica. Se vio limitado en sus movimientos y no pudo convertir. Estaba sin sus visos, esos que quedaron grabados en los videos que Hugo Tocalli había visto para tenerlo en su equipo, esos con los que convirtió sus primeros goles con la camiseta alba. Tal vez era cábala, tal vez no, pero esos visos debían volver para lo que sería el partido más imperante de su carrera.

<<¿Aló Carlos, está ocupada la Karina? Necesito que me haga los visos para la final>>, fue la petición de Paredes. Así Carlos y Karina, amigos de la vida de Esteban y Jenny Lastra (su pareja), llegaron esa noche previa al duelo ante la UC a la habitación del 7 albo. Karina, quien fue la que siempre trabajó en el cabello del delantero en cada una de sus “locuras”, puso manos a la obra y comenzó a teñir y tinturar. En cosa de minutos los visos ya estaban en su lugar. Paredes quedó feliz con su trabajo, pero ya había que despedirse para comenzar el descanso pensando en el partido.

UNA NOCHE QUE SE HIZO LARGA



< > , fue lo que le dijo Carlos a Esteban cuando ya la madrugada se hacía presente. El de Cerro Navia estaba ansioso y no tenía espacio para el sueño. < > , agregó Karina.

La respuesta de Esteban fue la de alguien que rebosaba confianza. < > , respondió con una el 7 de Colo Colo mientras escuchaba “Bohemio y Bacán”, una de sus canciones favoritas de Manolo Alfaro (“…Nací parrandero, bohemio y galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el buen vino, la vida bohemia y con mis amigos compartir problemas. Que nunca me falte una chica buena, que me de cariño y comparta mis penas”… reza la obra de Manolo). Carlos con Karina se miraron y rieron. Sabían de las condiciones de su amigo, pero esto ya era una confianza desbordada. Bueno, había que creer en las palabras de recién teñido.

<> dijo Paredes a sus amigos en el hotel de concentración antes de la final de vuelta del Clausura 2020 ante Universidad Católica. | Foto: Archivo.

UNA JORANDA PARA LA HISTORIA



Ese 9 de diciembre de 2009 en el Santa Laura, Hugo Tocalli mandó a la cancha a Cristián Muñoz en el arco; Paulo Magalhaes, Sebastián Toro, José Manuel Rey y Roberto Cereceda en defensa; Charles Aránguiz, Arturo Sanhueza (reemplazando al Suspendido Meléndez), Rodrigo Millar y Macnelly Torres (84’ José Domingo Salcedo) en el mediocampo; Esteban Paredes (89’ Cristián Bogado) y Ezequiel Miralles en delantera.

A pesar del tempranero gol de Rodrigo Valenzuela para la UC, el Cacique supo responder 13’ gracias al tanto de Charles Aránguiz, quien anotó de cabeza el 1-1 transitorio.

La figura de Esteban Paredes quedaría en la historia gracias a un doblete que marcaría en los minutos siguientes, primero con un golazo a los 33’ donde corrió desde la mitad de cancha y dejó en el pasado a Martínez con un notable caño para terminar picándole con clase la pelota a Garcés, y el segundo con un certero cabezazo en un tiro de esquina servido por Macnelly Torres cuando el reloj marcaba 67’.

El marcador finalmente terminaría 4-2 para el Cacique, sellando un título para los albos tras vencer en un partido notable a Universidad Católica y dando una muestra clara de la sed de revancha que tenía el equipo.

¿Y Esteban Paredes? El 7 albo iniciaría su propia historia con este título, comenzando a escribir un libro dorado que lo instalaría como uno de los grandes ídolos de la historia de Colo Colo.