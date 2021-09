Colo Colo tiene una nueva cita con la historia este domingo en la edición 190 del Superclásico del fútbol chileno. Desde las 16:30 horas, los albos visitan a Universidad de Chile en el estadio El Teniente de Rancagua buscando tres puntos que los alejen en el liderato del Campeonato Nacional.

El Cacique no solo debe defender su lugar en la cima de la tabla de posiciones, sino que también el invicto que tienen frente a los azules. Y es que desde el 2013 que el Bulla no lo ha logrado vencer a su archirrival, profundizando una herida que esperan cerrar cuanto antes.

En la previa del encuentro Esteban Paredes conversó con La Tercera y analizó lo que será el derbi del fútbol chileno. El goleador histórico de nuestro balompie lo vive como hincha, luego de años aportando con goles. "Uno se pone nervioso. Pero no sólo porque quiero que Colo Colo gane este Superclásico, sino porque quiero que gane todos los partidos".

Para el ex visogol y hoy artillero de Coquimbo Unido, en Colo Colo tienen las condiciones para pasarle por encima a la U. "Creo que está dos peldaños más arriba que los otros equipos. Eso lo tiene que demostrar para que gane el partido".

Fue ahí que Paredes reveló que ha estado en contacto con el plantel durante estos días. "Este partido es vital y mis ex compañeros lo saben", lanzó para luego reconocer que ha estado motivando a Morales para que anote. "He hablado toda la semana con Iván y le he mandado buenas vibras. Y él sabe que es un partido clave".

"Lo hablamos en la semana. Me lo dijo antes de que a la prensa. Me dijo: “Hermano, quiero hacer un gol para dedicártelo. Te lo mereces”. Me echa de menos (ríe). Pero eso me pone contento, porque eso lo deja a uno como persona, más que como jugador", agregó.

Pero no solo con Morales ha tenido un diálogo, ya que también ha estado en contacto con el capitán albo. "Soy hincha y quiero mandarles todas las buenas vibras. No sólo son mis compañeros, son mis amigos. Ellos valoran que uno esté con ellos. Hablo también con Gabriel Suazo. Y a todos siempre les digo lo que siento".

Finalmente Paredes se la jugó, aseguró que el Cacique se quedará con el triunfo y hasta puso fichas al tanque chico para romper su mala racha ante los azules. "Ganaremos 3-1 y espero que Iván Morales haga dos goles".

