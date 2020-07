Cristián Muñoz y su salida de Colo Colo: "No me sentía valorado por los dirigentes"

Cristián Muñoz anunció su retiro del fútbol profesional en diciembre del año pasado a sus 42 años. El ex portero colgó los guantes tras una larga carrera por el fútbol chileno, pasando por Huachipato, Colo Colo y Universidad de Concepción.

El mejor momento del golero en Chile fue cuando defendió los colores del Cacique, club en el que ganó los Torneos de Clausura de 2007, 2008 y 2009.

Sobre su llegada al cuadro albo, Muñoz confesó que "la ilusión es llegar a un equipo grande. Yo había jugado en Boca Juniors y consideraba que Colo Colo era muy similar, por sus títulos. Es un club maravilloso y el hincha colocolino siempre me ovacionaba, tengo un recuerdo hermoso e imborrable".

Sin embargo, pese a su exitoso paso, el meta salió del club a principios de 2010 y regresó a Huachipato. En conversación con La Pelota es Mía, el Tigre relató su salida del elenco de Macul.

"No me sentía valorado por los dirigentes de Colo Colo, estaba desgastado y quería tomar otro camino, justo se dio que en Huachipato regresó Arturo Salah, que ya me conocía y me convenció", confesó el trasandino.

Cristián Muñoz fue tricampeón de Primera División con Colo Colo

Además, sobre un posible regreso, el Tigre contó que no se dio debido a que "terminaba contrato con Huachipato en diciembre, la relación con el técnico no era la más aceitada y obviamente que tenía que buscar otro camino".