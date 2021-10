Gabriel Suazo le resta peso a las polémicas arbitrales: "Lo externo no nos preocupa para nada"

Los días previos al duelazo entre Colo Colo y Universidad Católica, que puede ser decisivo para el Campeonato Nacional, estuvieron marcados por la polémica que se centró en los arbitrajes luego de la complicada presentación que tuvo Roberto Tobar en el encuentro de los Cruzados frente a Santiago Wanderers.

Sin embargo, el capitán del cuadro albo esquivó hablar de cualquier tema con respecto a los jueces. "Pude haber mucho tipo de arbitrajes y siempre habrán 'peros' para los arbitrajes. Lo externo no nos preocupa para nada, nos enfocamos en trabajar bien, en el partido ante Católica, que es muy importante, pero que no define el Campeonato", manifestó.

En la conferencia de prensa previa, el portador de la jineta no cree que este compromiso sea 100 por ciento decisivo para la temporada. "Si bien Audax y La Calera perdieron puntos, nos quedan partidos importantes a nosotros y a todos. Son todos partidos complicados, el torneo está ajustado arriba y abajo y todo equipo se juega sus chances, y por eso digo que el campeonato no se define", indicó.

Para el jugador no hay motivos para pensar que el Cacique tiene mayores oportunidades que sus rivales este domingo. "A ningún partido salimos como favorito. No tenemos problema en que la prensa lo diga, pero entramos a cada partido trabajando con humildad, sabiendo lo que hace el rival para después plasmarlo el fin de semana. No creo que seamos favoritos".

Cabe destacar que para el partido ante Colo Colo, Universidad Católica puede contar con Fernando Zampedri luego que le borrarán la segunda amarilla frente a Santiago Wanderers, por lo que estará como uno de los titulares en el estadio Monumental.