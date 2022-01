El ex delantero de Universidad de Chile no dio crédito a la falta penal que cobró el árbitro argentino Pablo Echavarría a favor de Colo Colo cuando terminaba el primer tiempo del amistoso por el Torneo de Verano. Pablo Bari y Marcelo Espina, sus compañeros de transmisión, lo apoyaron.

El primer partido del año para Colo Colo y Universidad de Chile comenzó con polémica. Cuando el primer tiempo se iba en el partido del Torneo de Verano que se disputa en La Plata, Argentina, Juan Martín Lucero se mandó, enganchó de buena manera, le salió Hernán Galíndez y el árbitro trasandino, Pablo Echavarría, cobró penal pese a que el nacionalizado ecuatoriano salió con el balón en las manos. A juicio del referí, hubo un contacto antes con la pierna derecha.

Ante esto, Mauricio Pinilla, comentarista de Star+, no dio crédito a lo que veía. “Sale con la pelota en la mano y cobra penal. ¡Increíble! Es realmente una vergüenza. No hay nada, pero absolutamente nada.. La intervención de Galíndez había sido impecable”, lanzó el ex delantero de la U que había elogiado el cometido del nuevo portero azul durante el compromiso.

Tanto Pablo Bari, relator del partido, como Marcelo Espina, el otro comentarista, coincidieron con Pini. “Un penal que, entendemos, no debió cobrarse”, apuntó el narrador mientras que el ex jugador de Colo Colo analizó en el entretiempo que el Cacique se fue al descanso “con un penal que, según nuestro entender, no fue”. Gabriel Costa fue el encargado de cambiar por gol lo cobrado. Poco después, Pinilla agregó que “estuve viendo la jugada y me parece que lo que ve el árbitro fue un contacto con la pierna derecha, pero de ninguna manera hay falta”.

Un contingente de Colo Colo se quedará en La Plata para jugar un amistoso a puertas cerradas con Estudiantes este sábado para luego disputar el segundo partido del hexagonal con Boca Juniors el lunes. Por su parte, la U regresa a Santiago y chocará con el Xeneize el próximo jueves 20.