¿Colo Colo se queda sin Peluca para siempre? La nómina llena de sorpresas para visitar a Wanderers

Cuando Colo Colo estaba en el suelo en la temporada 2020, uno de los jugadores que levantó al Cacique fue Maximiliano Falcón, jugador uruguayo que fue clave para que los albos no bajaran a Primera B.

El Peluca llegó al Monumental y de inmadiato se ganó la titularidad, pero en la actual campaña perdió el puesto, tras el arribo del argentino Emiliano Amor.

Ahora surge la opción de que Falcón parta de Colo Colo, porque Nacional de Montevideo puso su mirada en el chascón, y Gustavo Quinteros dio una pista, que obliga a pensar de que el zaguero puede volver a su país.

El marcador central no está considerado para el partido de este jueves ante Santiago Wanderers, ya que no apareció entre los citados para el duelo que se disputará en Valparaíso.

Los citados de Colo Colo

La ausencia de Falcón no es la única novedad, porque el arquero suplente ahora no será Omar Carabalí, sino que Julio Fierro. Además, no está Luciano Arriagada, porque retorna Javier Parraguez, mientras que Leonardo Valencia también está entre el grupo de los jugadores concentrados.

Colo Colo jugará un partido clave este jueves desde las 15:00 horas ante Wanderers, el cual podrás seguir por RedGol.