El ex arquero y ahora comentarista criticó las decisiones tomadas por Ángelo Hermosilla en el Monumental ante Melipilla.

Johnny Herrera destemplado por los penales a favor de Colo Colo: "No puedo creer lo que cobraron, es una vergüenza, me 'estai' huev..."

Un partido caliente se jugó en el estadio Monumental, que se definió en los últimos segundos, porque Colo Colo derrotó a Deportes Melipilla gracias a un lanzamiento penal de Emiliano Amor.

El encuentro estuvo marcador por dos lanzamientos penales a favor de los albos, cobrados por el árbitro Ángelo Hermosilla, situación que provocó la rabia de Johnny Herrera.

El ex arquero de Universidad de Chile y ahora comentarista de TNT Sports se quejó de manera potente los las decisiones del cuerpo arbitral en Macul.

"No te puedo creer que cobraron ese penal. Es una vergüenza que cobren ese penal, me están jodiendo. Hay una exageración absoluta. Lo que más recalcó Castrilli. Se ganó el Óscar el tipo y le cobraron el penal más encima. Se toma hasta el tobillo, me estai huev*ando", dijo acerca de la falta cobrada a Falcón.

Luego, para la mano de Miguel Escalona tras el disparo de Pablo Solari dijo que "si vas en carrera cómo haces para meter las manos atrás. Es la misma mano de Maripán. Le rebota".

"Cómo hay tan poco sentido común, la pelota va al córner, le da en la panza y le da en la mano. Para mí debe prevalecer el criterio. Si esa pelota va al arco, perfecto", cerró sobre la jugada.

Pese a la polémica, Colo Colo le ganó 1-0 a Deportes Melipilla y vuelve a ser el líder del Campeonato Nacional, con dos puntos sobre Universidad Católica, a falta de tres fechas para el final del certamen.