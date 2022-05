Una partido especial se juega este sábado, porque Colo Colo recibe en el estadio Monumental a Coquimbo Unido, cuadro donde milita Esteban Paredes, el último gran ídolo del elenco albo.

El Tanque palpita el retorno a su casa, y como siempre ha seguido muy de cerca el rendimiento del Cacique, sobre todo el de su sucesor como capitán del club, Gabriel Suazo.

El zurdo, en diálogo con Deportes en Agricultura, habló maravillas del lateral izquierdo, señalando que él le veía mucho futuro en el club y sabía que en algún momento iba a llegar a ser capitán.

"No me sorprende... La gente hace dos años atrás hablaba mal de él, no todos, pero no me sorprende su rendimiento ahora porque es un gran profesional y fue un gran compañero. Él pedía jugar en el centro, le gustaba jugar de volante de contención y míralo ahora. Está siendo el mejor lateral de Chile y sí o sí tiene que estar en la selección. Yo sabía que iba a llegar a ser capitán y lo que está pasando ahora es merecido", expresó.

Luego le preguntaron sobre los jugadores más destacables del actual plantel de Colo Colo y volvió a indicar a Suazo, aunque también alabó a los delanteros.

"Suazo ha andado muy bien, ha sido el más parejo del equipo. Arriba han convertido ocasiones y se han perdido ocasiones, esa es la tranquilidad que hoy tiene Colo Colo para ganar los partidos y pasar por encima de los otros equipos", agregó.