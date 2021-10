Colo Colo se tuvo que presentar con lo que pudo y le pasó la cuenta, porque se inclinó ante Audax Italiano y pierde puntos clave en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

La familia alba está molesta con la situación, así lo hizo saber el ex delantero y entrenador del Cacique, Ricardo Dabrowski, quien en diálogo con RedGol dio a conocer toda su molestia por la situación.

"Es una anomalía que se haya jugado el partido, es totalmente fuera de lugar, es algo que no puede pasar, estamos hablando de 40 y tantas personas, con todo el plantel y algunos juveniles afuera. El sentido común decía que había que suspender el partido, Colo Colo tuvo que salir a buscar partidos donde sea, y eso no representa el espíritu deportivo", dijo el Polaco.

"Acá el sentido común fue el menos común de los sentidos, porque hay que aplicar la lógica, pero en ese caso se forzó una situación, era un caso de un montón de gente que no pudo estar, no le hace bien al fútbol", agregó.

El campeón de la Copa Libertadores valoró el rendimiento de los jóvenes, pero dijo que no es produente que niños deben jugar partidos vitales en la pelea por el campeonato.

"A estos niños les cayó esta situación, tener que jugar partidos clave en la lucha por el título… el tema es que los chicos deben llegar a Primera por capacidad, por merecimiento, no por obligación, me parece que estas circunstancias no son las mejores, repito, no primó el sentido común", cerró.