Agente de Emiliano Amor y la opción de Colo Colo: "Llegar a un equipo grande de Chile sería espectacular"

Colo Colo sigue armando su plantel para la temporada 2021, y uno de los puestos que quiere reforzar sí o sí el entrenador Gustavo Quinteros es el de defensa central.

Para suplir la partida de Julio Barroso el entrenador del Cacique necesita a un zaguero más, y aquello se lo hizo saber a Blanco y Negro, que espera darle en el gusato al estratega argentino-boliviano.

Una de las opciones que empezó a sonar en las últimas horas es la del argentino Emiliano Amor, zaguero de 25 años que pertenece a los registros de Vélez Sarsfield.

El representante del jugador, Tomás Budelli , conversó con RedGol y aseguró que aún no tiene contactos con los albos, pero asegura que les interesa la chance de venir al país.

Amor jugando en la MLS

"Nadie se ha comunicado de Colo Colo. Ayer explotó la noticia, pero la realidad es que no me llamó nadie, no me contactó nadie", dijo en primera instancia el agente.

"Tiene contrato con Vélez hasta el 30 de junio. Llegar a un equipo grande de Chile sería espectacular para Emiliano, porque ya hizo toda la carrera y toda su base para estar en un club grande", agregó el empresario.

Por último, Budelli indicó que "nosotros estamos 100% dispuestos a conversar", debido a que al jugador le gustaría tomar la oferta de Colo Colo.

Emiliano Amor a sus 25 años ha defendido los colores de Vélez, de Sporting Kansas City de la MLS, Aldosivi y San Martín de Tucumán.