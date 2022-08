Colo Colo no solamente lo pasa mal en la cancha ante Unión La Calera, ya que un descuido administrativo puede costarle muy caro a los albos al no cumplir el reglamento que establece la ANFP.

Colo Colo arriesga sanción tras informe arbitral por no cumplir el reglamento ante Unión La Calera

Colo Colo sufrió por partida doble en La Calera. Además de perder 2-1 un partido que tenía ganado hasta el minuto 85', evidenciando las falencias del elenco de Gustavo Quinteros, los albos también lo pasaron mal en temas administrativos.

Esto porque el informe del juez Piero Maza fue lapidario respecto a un hecho reglamentario, ya que todos los clubes del fútbol chileno deben entregar el once inicial con 90 minutos de antelación al comienzo de los partidos. Algo que en el Cacique no realizaron en el Nicolás Chahuán Nazar.

Por lo mismo, el árbitro señaló que "planilla de alineación del equipo visitante Colo Colo lo entrega 70 minutos antes del partido, es decir, con 10 minutos de retraso”.

Un hecho que en lo deportivo no afectará en nada al equipo, pues no habrá una resta de puntos por esta situación. Pero en lo económico sí el Tribunal puede determinar un castigo severo por no cumplir con el reglamento.

"La infracción al inciso precedente será sancionada con una multa ascendente a 50 UF, aumentándose a 100 UF por cada reincidencia", indica el escrito de la ANFP.

En pesos, eso se ve traducido en 1.700.000 aproximadamente. Un dinero que se pudo evitar pagar, debido a que el error era totalmente evitable.