Ricardo Dabrowski: "A lo mejor Colo Colo necesita que Matías Fernández sea capitán y él también lo siente así"

Colo Colo está sumido en una verdadera crisis institucional, pues sigue sumando malos resultados que los tiene muy cerca de la Primera B y, en los últimos días, han circulado versiones de una ruptura al interior del camarín por la capitanía de Juan Manuel Insaurralde.

En ese sentido, Ricardo Dabrowski, histórico ex jugador y técnico del Cacique, conversó con RedGol la jineta de capitán y aseguró que Matías Fernández tiene todas las condiciones para asumir ese liderazgo.

“El problema es cuando el plantel no quiere a alguien de capitán. Hay problemas grupales muy fuertes y eso es muy difícil de solucionar. Antes de competir, evidentemente, debes mejorar la situación de grupo, porque se hace muy difícil lograr los objetivos (…) yo creo que Matías Fernández es un líder futbolístico, entonces puede ser un capitán desde ese lugar. Quizás, por su carácter, siempre fue de bajo perfil, pero por la experiencia que ya tiene, a lo mejor, el equipo mismo necesita que él sea el capitán y así también lo siente”, mencionó.

Al ser consultado sobre la situación del equipo, expresó que "escuchando las conferencias de Gustavo Quinteros, él describe una situación que efectivamente es así: en los equipos grandes hay una presión muy fuerte, hay aspectos que van más allá del tema futbolístico, del tema físico y anímicos".

Dabrowski fue parte de la formación de Matías Fernández en Colo Colo.

“Quizás es el momento de que un psicólogo deportivo, quien pueda realizar una activación emocional más rápida, más directa. No obstante, lo que me llama mucho la atención que una institución como Colo Colo no tenga cubiertas estas áreas. En mi caso personal, hace más de 25 años que he trabajado con psicólogos deportivos y es muy positivo. También, por parte del técnico, debe estar el conocimiento sobre estos aspectos”, agrega.

“La psicología de un jugador actual es muy distinta a la de uno de hace 40 años atrás. Existe un aspecto psicológico, emocional y eso se nota en los partidos. Eso se suma a las declaraciones que dice Quinteros: ante un gol en contra el equipo se cae, no tiene reacción”, señala.

“Yo respeto mucho a Quinteros: es un técnico que tiene una trayectoria muy importante, tiene la capacidad y los conocimientos. Me da la impresión de que, cuando estaba negociando para llegar al Cacique, pensó que iba a encontrar mejores condiciones de trabajo, mejor preparación del plantel (física, aspecto grupal, entre otros). De hecho, en una de sus primeras conferencias dice que en 15 días de trabajo iban a tener un panorama más claro. Sin embargo, se encontró con un plantel muy mal físicamente, con jugadores que venían arrastrando lesiones, jugadores que se lesionan ante una mínima exigencia, se encuentra con un panorama tremendo y que yo creo que no pensaba encontrar”, complementó.

“Creo que Quinteros, cuando llegó, dio por hecho ciertas cosas que iban a estar bien, que a veces no se daban los resultados por un interinato, pero se encontró con una serie de cuestiones que no pensaba y por eso se ve en las conferencias de prensa abrumado (...) Toda esta situación demuestra la debacle, toda la decadencia que viene viviendo Colo Colo, no solo ahora, sino hace dos o tres años”, puntualizó.

“Hay una situación muy complicada, porque no solo hay un tema futbolístico, hay un tema anímico, físico, de relaciones y un problema gravísimo en la dirección deportiva. Hay un divorcio entre el plantel, cuerpo técnico y la gerencia deportiva. No hay comunicación y eso se ve”, sentenció.