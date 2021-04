Martín Rodríguez se ilusiona con hacer historia, pero asume: "Para ser referente como los que se fueron me falta mucho"

Colo Colo se estrenó en el Campeonato Nacional 2021 con un sufrido empate sin goles ante Unión La Calera. Los albos siguen ajustando piezas para esta temporada, donde ya hay nombres que comienzan a destacar, como es el caso de Martín Rodríguez.

El extremo y ahora mediocampista del cacique fue uno de los que llegó al plantel para dejar en el olvido la crisis del año pasado. En conversación con De fútbol se habla así de DirecTV, el ex Mazatlán analizó sus primeros días de vuelta en Pedrero, asegurando que "me he sentido cada vez mejor en lo físico, venía de una para importante allá en México cuando decidía que iba a hacer con mi futuro. De a poco agarro ritmo de partido y sólo me falta eso para hacer lo que más me gusta".

Según Rodríguez, a diferencia de su primera vez, ahora llega a los albos en otro momento. "Creo que maduré un montón. Fui a un fútbol donde me enseñaron que cuidarse no es sólo dormir las ocho horas, sino que ir al gimnasio, la alimentación, agregar esas cosas a tu cuerpo. Esas cosas después recaen en tu juego, hoy soy un jugador más maduro, aplico las cosas que aprendí en México. Mi juego no ha cambiado mucho, quizás ahora me tiro más al medio, no estoy tan pegado a la banda".

Martín Rodríguez se ilusiona junto a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Creo que eso fue una de las cosas que adquirí en México, me siento más feliz dando el pase que metiendo un gol, pienso primero en dejar solo al delantero o tirar un centro y que alguien cabecee, eso me pone feliz en lo personal. Me imagino quizás una jugada que trato de hacer y he tenido la suerte de que muchas veces resultan", agregó.

Por otro lado, el Tin recalcó que viene con una meta clara. "El que llega a Colo Colo tiene que demostrar desde el primer partido, más con la situación que vivió el club. Hoy tengo que ser un refuerzo, ayudar al equipo y es una de mis metas en el corto plazo. Quiero ser titular y estoy entrenando para que el profe me tenga en cuenta y pueda ayudar al equipo".

Salida de los referentes, Quinteros y la Roja

Martín Rodríguez regresa a un Colo Colo muy diferente al que se esperaba. Y es que luego de la salida de los referentes como Esteban Paredes o Julio Barroso, el plantel quedó sin varios de sus líderes, un puesto que al puntero le gustaría tomar.

"Yo creo que los líderes que pasaron por el club hicieron una historia imborrable que todos sabemos. Para ser un referente como los que se fueron me falta mucho camino, un líder tiene que demostrarlo dentro de la cancha. Debo estar firme en mis creencias, entrenar lo que me falta, ponerme a ritmo y ayudar al equipo", señaló.

El Tin también analizó el momento que vive Gustavo Quinteros en el club. "Es un técnico cercano a los jugadores, pide que seamos intensos, que presionemos, es una de sus cualidades. Lo destaco porque tiene una idea clara, lo entendemos súper bien y ahora lo que nos queda es empezar a hacer goles, pero el momento se nos dará, tengo confianza en el plantel y el cuerpo técnico para hacer cosas lindas por el club".

Finalmente, Rodríguez avisó que quiere un llamado a la Roja. "Creo que la decisión de volver a Colo Colo pasa en un 80 por ciento de estar cerca de la selección, pelear un cupo en la nómina. Tengo que enfocarme en el club, hacer las cosas bien y ahí las cosas vendrán por consecuencia. Fue uno de mis pensamientos al volver a Colo Colo".