"Es para armar conflicto": Marcos Bolados dispara contra Esteban Paredes por conflictos en el camarín de Colo Colo

Colo Colo intenta dejar en el olvido la pésima temporada 2020, donde pelearon el descenso y se vivieron conflictos internos graves. Este miércoles Esteban Paredes confirmó lo que era un secreto a voces sobre una pelea a golpes en el camarín del cacique, lo que no cayó nada de bien en el plantel.

Marcos Bolados habló esta tarde en el Estadio Monumental y le respondió con todo al ex capitán albo. "Yo no les voy a decir nada porque no se puede decir nada y no tiene que salir nada de lo que hablamos".

El extremo no solo evitó los dichos de Paredes, sino que lo acusó que querer generar problemas. "Esto es para armar conflicto y si me quieren hacer una pregunta del domingo respondo, no me dan ganas hablar de otra cosa, sólo estoy concentrado para el domingo".

Marcos Bolados se aburrió de las polémicas, respondió a Paredes y solo piensa en ganar con Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Ya pasando a la actual temporada, Bolados destacó el nivel del plantel que se armó. "El grupo me sorprende, es muy bueno y unido, se ha visto reflejado en los partidos. Me siento bien y contento, esperamos poder demostrarlo en la cancha".

Eso sí, se desmarcó del pedido de Gustavo Quinteros por un central y un delantero. "Por los refuerzos no tengo idea, no es tema mío y no me meto. En los partidos siento que nos falta terminar bien las jugadas, porque llegamos harto y bien".

Y en esa misma línea, Bolados alabó a Iván Morales y su momento, asegurando que "lo veo futbolísticamente super bien, me gusta como juega y ha subido harto su rendimiento". Aunque sobre los problemas fuera de la cancha, dijo que "los temas personales son de él".

Otro de los puntos que destacó el 11 del cacique es la cantidad de jugadores en el ataque por las bandas. "Me gusta esto que haya hartos extremos, la competencia es sana y te hace sacar otras cosas de ti. Esto es competitivo y sano".

Finalmente, adelantó lo que será el duelo con O'Higgins de este domingo. "Los conocemos, hemos jugado varias veces con ellos y no han cambiado sus jugadores. Sabemos lo que tenemos que hacer, trabajamos en la semana todo para contrarrestarlos".