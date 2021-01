Pollo Véliz lanza su candidato para reemplazar a Gustavo Quinteros en Colo Colo: "Me gustaría ver a Miguel Ramírez"

Colo Colo pasa por el peor momento deportivo de su historia, porque está luchando por no descender y este domingo vivirá un partido vital ante Universidad de Chile, cuadro que también está apremiado por la permanencia.

El Cacique por ahora está salvándose del descenso por una unidad, aunque tiene más partidos jugados que Deportes Iquique y Coquimbo Unido, los únicos dos cuadros que están por abajo de los albos en la tabla acumulada.

El momento del cuadro de Macul es difícil, y así lo analiza el ex jugador y entrenador Leonardo Véliz, quien en contacto con RedGol anticipó el clásico, y aprovechó de criticar al estratega colocolino Gustavo Quinteros, incluso se atreve a dar un nombre como su posible reemplazante.

"Gustavo Quinteros está en la cuerda floja, yo recuerdo haber leído titulares de que le daban la confianza (Blanco y Negro), pero que no podía perder con la U, le pusieron esa condición, entonces no creo en esas promesas falsas de Aníbal Mosa, ha actuado de una manera con los entrenadores y luego los termina desafectando de forma rotunda", señaló en primera instancia.

Quinteros recibe críticas en Colo Colo - AgenciaUno

Luego, se atrevió a dar a su candidato para la banca del elenco popular, en reemplazo del criticado estratega argentino nacionalizado boliviano.

"Me gustaría ver a Miguel Ramírez en Colo Colo, me gustaría que volviera, me gusta la dupla con Marcelo Oyarzún (PF), ellos conocen el club, vivieron momentos exitosos en Colo Colo, creo que esa dupla perfectamente podría llegar, y te aseguro que tendrían más éxito de los que han pasado por el club anteriormente", señaló el Pollo.

"Miguel ha hecho una carrera tranquila, bien metódico, sus declaraciones lo delatan como una persona que es más equilibrada, y yo creo que tiene condiciones para llegar a Colo Colo, y si llega creo que habrá una unión entre los tres estamentos de una institución, como son los dirigentes, cuerpos técnicos y los jugadores, y de allí empezar a crear una política deportiva, una filosofía institucional", agregó acerca del estratega que tiene contrato con Santiago Wanderers.

Colo Colo tiene un partido clave este domingo desde las 18:00 horas, cuando se mida ante Universidad de Chile, en duelo que podrás seguir por RedGol.