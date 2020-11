Gustavo Quinteros chocho tras arreglar dos feroces problemas en Colo Colo, pero advierte: “Nos jugamos un campeonato del mundo”

Gustavo Quinteros tiene confianza en su trabajo en Colo Colo. Eso sí, también tiene clarísimo dónde se fue a meter y advirtió que lo que se viene es bravísimo para el Cacique.

“Para nosotros son todas finales, es un campeonato del mundo para Colo Colo. Colo Colo está jugando un Mundial, es algo muy importante (…) Es la primera vez que estoy en un club que está cerca del descenso”, sentenció el argentino-boliviano en diálogo con 24 Horas.

Pero, ¿le tiene temor a descender? “Te soy sincero, le temo mucho a cada entrenamiento y partido que algún jugador se rompa, se agarre una pierna, es lo que más temo. Estamos como en un hospital con los jugadores”, complementó.

De todas formas, está feliz porque dos conflictos que tenían hundido a Colo Colo, para él, están arreglados. “Estamos en un momento que yo creo que una de las partes importantes, de las cosas negativas que había se solucionó con este acercamiento entre jugadores y dirigentes. Han pasado muchas cosas entre jugadores y dirigentes que a lo mejor han pegado fuerte, han pegado duro y la relación estaba quebrada. Pero el presidente ha solucionado todo en los últimos días (…) Cuerpo técnico, dirigentes y jugadores estamos en la misma sintonía”, sentenció.

Sobre Aníbal Mosa en particular, expresó que “lo mejor que tiene es que no se mete (en las funciones del entrenador), como me ha pasado en el anterior lugar que estuve (Xolos)”.

Pero el otro gran drama de Colo Colo era el físico. Algo que, para el entrenador, ya va en vías de solución total. “Todos los jugadores que tengo en el día a día, ahora sí, están para correr 90 minutos. Ahora sí”, recalcó.

Para Gustavo Quinteros, tanto el lío de la dirigencia con los jugadores como el estado físico del plantel van en franca vía de solución. | Foto: Agencia Uno

También tuvo palabras para Esteban Paredes. “Un tipo temible en el área. Es muy pro, muy pro. Podría ser un gran entrenador, tiene personalidad, transmite desde su forma, cómo habla con sus compañeros”, reveló.

Finalmente, Quinteros manifestó que no entiende los partidos a las 11:00 horas: le tocó ante Deportes Iquique y repetirá con Deportes Antofagasta y Palestino en menos de una semana.

“Se disfruta mejor el fútbol en otro horario, ese horario es totalmente negativo para todos, no sólo para Colo Colo”, concluyó.