Gustavo Quinteros tiene clarísima la clave de su Colo Colo en la remontada: “Por eso este equipo no baja los brazos”

Gustavo Quinteros tuvo uno de esos partidos inolvidables al mando de Colo Colo: el Cacique podía ponerse a un punto de la cima del Campeonato Nacional pero perdía, merecidamente, ante Deportes Melipilla por 2-0. Ahí movió las piezas y su equipo remontó para vencer por 4-2 y ponerse con todo en la pelea por el título que ha monopolizado Universidad Católica en los últimos tres años.

“Se comenzó el partido con muchas imprecisiones, tardamos en acomodarnos a la cancha, perdimos dos o tres pelotas muy fácil en ataque que pudimos decidir de otra manera. Nos encontraban de contra y nos tiraban pelotas al espacio, a la espalda de la defensa. Ajustamos eso, encontramos más fútbol, más precisión e hicimos un gran segundo tiempo. Más o menos como veníamos jugando. Los cambios fueron muy buenos, anduvieron muy bien los que entraron”, analizó el DT de Colo Colo.

“El equipo siempre piensa en la siguiente jugada, les metemos en la cabeza todo el tiempo. Si nos equivocamos, hay que mejorar en la siguiente. Por eso no bajan los brazos nunca, tienen mucho compromiso con el club, con la camiseta, entre ellos. Cada vez juegan mejor. El segundo tiempo fue excelente, el rival se metió atrás y encontramos espacios”, profundizó.





Asimismo, recalcó que “veníamos bien, se abrió el arco el partido anterior y ahora también. Antes también jugamos así, pero fallamos, no pudimos convertir. Cuando convertimos, se abren espacios porque los rivales salen un poco más. Ahí se nos facilita el tema ofensivo. Hoy a pesar de que el rival no salía encontramos igual los espacios, pudimos convertir y ganamos un partido que se presentó duro. Costó, no teníamos el pase, el pique de la pelota, fuimos muy imprecisos pero luego se jugó bárbaro”.

Finalmente, apuntó que “lo que nos daba Martín (Rodríguez) era mucho juego asociado con Gil y Suazo. Teníamos mucho juego por izquierda, llegábamos 10 o 15 veces con fútbol por ese costado. Probamos con Costa, Solari, un rato Valencia el partido anterior. Será difícil reemplazarlo. Tendremos menos elaboración, pero son cosas que suceden. Debemos tratar de reemplazarlo”.