Gabriel Suazo pone el pecho y la tira sin filtro en Colo Colo: “En el peor momento nunca me hice el lesionado ni me escondí”

Colo Colo pasa por gran momento. El Cacique tuvo un mal primer tiempo ante Deportes Melipilla y cuando parecía que estaba para perderlo, lo revirtió con 20 minutos furiosos que le permitieron imponerse por 4-2 y alcanzar el segundo puesto del Campeonato Nacional, a sólo una unidad del puntero, Unión La Calera.

Y al respecto, el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, manifestó en diálogo con ESPN FShow Chile que “más que ‘equipo sensación’, se ve de esa forma porque el año pasado tuvimos un desempeño al que no estábamos habituados. No ha pasado tanto tiempo de ese partido con la U de Concepción y es totalmente distinto el equipo, la forma de jugar y por eso nos vemos como ‘equipo sensación’. Lo asemejamos a que vivimos una experiencia que es difícil, no me gustaría que un amigo o compañero la viva, es muy complicada en Colo Colo. Crecimos todos como jugadores y hoy estamos más unidos que nunca, no es de la boca para afuera, lo hemos demostrado y eso nos tiene contentos”.

“Sabemos lo que estamos haciendo y por como lo hemos hecho nos hemos ganado un respeto, uno que hace mucho no tenía Colo Colo. Tenemos confianza, de que vamos a correr todos juntos, que tenemos una organización, estamos seguros de lo que hacemos y de la actitud de cada uno”, abundó.

Con respecto al último bloque, dijo que “el tema defensivo lo atribuyo al trabajo completo del equipo. Tenemos un defensa de punta tremendo que mete presión como Iván, no deja jugar a los centrales y ahí comienza el juego del rival. En algunas situaciones estamos más vinculados a la defensa, pero es un trabajo completo del equipo y lo venimos haciendo de buena manera. Es muy importante la intensidad que metemos para presionar, es la base de nuestro juego”.

La jineta de Colo Colo, su error con Melipilla y el “no borrarse”



De todas formas, Gabriel Suazo lo pasó mal con Melipilla, ya que de sus pies salió el 2-0 en contra. “La culpa del pase fue totalmente mía. No me fijé en el rival que estaba tan cerca de Matías (Zaldivia) a quien siempre le doy muchos pases para saltar líneas, entonces en esta ocasión le pegué de mala forma”, asumió.

“Es una situación complicada y me tocó ayer. Por querer salir jugando hay situaciones donde es mejor tirar el balón arriba, pero me tocó dar un mal pase como le puede pasar a cualquiera, pero ahí se vio la unión del equipo, todos juntos sentíamos que podíamos pelear para ganar el partido. Mis compañeros me alentaron y esa seguridad que entrega el compañero es importantísimo. Que no te caguen a puteadas, nadie quiere cometer un error así, entonces esas palabras de apoyo de seguir adelante ni esconderse. Esto es parte del juego, hay que seguir adelante y son parte de las charlas que tenemos, lo más importante siempre es la próxima jugada y así vamos a estar más cerca de ganar los partidos. Fue una situación difícil, todos se han equivocado y convierten un gol, pero hay que levantar la cabeza”, resaltó.

Finalmente, manifestó la emoción que es para él ser el líder de este nuevo Colo Colo dejando caer un “palito” para algunos que optan por “borrarse” en las situaciones más complicadas aunque, claramente, sin apuntar a nadie en particular.

Gabriel Suazo, capitán de Colo Colo, en el partido ante Melipilla. | Foto: Agencia Uno

“Es un orgullo ser capitán del club donde llegué a los 8 años. Llevo toda mi vida aquí, por eso ser capitán es un placer. Llevo la jineta, pero hay muchos líderes dentro del equipo y eso se nota, cuando uno está con la jineta tiene otras responsabilidades, pero mis compañeros me ayudan siempre. Trato de dar lo mejor de mí con el entrenador que me toque. En nuestro peor momento nunca me escondí, no me hice el lesionado para no jugar el fin de semana y eso también lo valoro. Gustavo (Quinteros) llegó en un momento muy complicado y son situaciones que uno tiene en cuenta y agradece”, remató.