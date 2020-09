Felipe Campos lanza feroz autocrítica en Colo Colo: "Entrenamos para hacer goles y en la cancha no nos salen"

Colo Colo atraviesa por un pésimo momento deportivo, que lo tiene en el antepenúltimo lugar del Campeonato Nacional, y si no levanta cabeza, empezará a sufrir con la presión de la lucha por no descender.

Además, el Cacique viene de perder ante Athletico Paranaense por la Copa Libertadores, duelo que perdió por sendos autogoles anotados en el inicio del partido disputado en Brasil.

Los albos vuelven a la cancha este sábado, cuando se midan contra Deportes Antofagasta en el estadio Monumental, partido que se jugará a las 11:00 horas, el cual analizó el defensor Felipe Campos.

El zaguero fue autocrítico por el momento que vive el equipo y señaló que "nosotros practicamos y entrenamos para generarnos situaciones de gol y que luego en el partido no nos salen. Hay que ponerle el pecho a las balas. Estos momentos me hacen crecer como persona y como jugador".

"El que está en Colo Colo tiene que estar preparado para esto. Uno tiene que jugar y dar lo mejor de sí con el técnico que sea, aunque venga de interino o de la sub-10. Uno tiene que hacer lo que sabe en la cancha", agregó el ex Palestino.

Por otra parte, el polifuncional defensor apoyó el trabajo del entrenador Gualberto Jara, quien ha sido criticado por los hinchas por los malos resultados desde que reemplazó al despedido Mario Salas.

Felipe Campos analizó el momento de Colo Colo - AgenciaUno

"Si nosotros perdemos el hincha siempre va a querer pedir la cabeza de alguien, y en este caso es Gualberto. Pero es responsabilidad de nosotros, los que jugamos. No culparía al técnico", explicó.

"Se acumulan muchas cosas que están pasando. Se habló de que los jugadores no estábamos todos alineados pero eso es falso. Hay veces que las cosas no te salen. No creo que alguien quiera perder, uno siempre quiere ganar", comentó el zaguero sobre el momento del club.

Colo Colo en crisis vuelve a saltar a la cancha, con la obligación de ganar para no empezar a mirar al Fantasma de la B.