Coke Hevia avisa que lesión de Jorge Valdivia puede ser más grave de lo esperado

Luego del triunfo ante Everton, Colo Colo sumó un nuevo problema a su plantel. El encuentro dejó a Leonardo Valencia y Jorge Valdivia con problemas físicos que los tienen, por ahora, fuera de las canchas.

Pero el caso del mago es el que más preocupa, ya que llegó al club hace poco, ha jugado menos de 90' minutos y podría quedar fuera por más tiempo. ¿Por qué? Si bien el cuerpo médico informó que el 10 (hoy como 38) sufrió un edema, el periodista Coke Hevia puso la alarma para los hinchas.

En la última edición de Pauta de Juego, el reportero señaló que la situación de Valdivia podría ser mucho más grave de lo que se anunció. De hecho, realizó una explicación de por qué ahora el ex Palmeiras arriesga hasta quedar descartado hasta el final del Campeonato Nacional.

Jorge Valdivia presenta un edema tras el partido con Everton. Sin embargo, Coke Hevia advirtió que podría ser algo peor. Foto: Agencia Uno

"Si hay un edema no siempre se puede ver al toque si hay un desgarro. No han pasado 48 horas, entonces el edema a veces no permite que en la imagen se vea bien qué tanto desgarro hay", lanzó de entrada.

Hevia recalcó que el 10 podría tener problemas en su pierna. "Lo difícil es que el tricep sural, los tres músculos que componen el gemelo, llega poca irrigación sanguínea, entonces es molesto un desgarro ahí. Valdivia estará al menos dos semanas fuera, eso quiere decir que al menos son cuatro partidos".

Eso sí, el periodista llamó a no cargarle la mano al mago. "Él llegó y en Colo Colo sabían cuántos partidos había jugado, es normal que pase (...) Es como Católica, que nunca pensó que el Gato Silva se les iba a fracturar. La Católica sabía perfectamente que post fractura, el Gato se iba a desgarrar. Es normal que pase. Y después de la próxima pretemporada lo van a tener a punto. Es normal".

Finalmente Hevia entró de lleno en el partido de este miércoles ante Universidad de Concepción, donde aseguró que "Colo Colo debería repetir equipo, salvo la inclusión de Falcón. Habrá que ver con quién, para saber si mantiene con Barroso o va con Insaurralde guardándolo para el clásico".