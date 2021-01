Chamagol González acusa "responsabilidad compartida" de Colo Colo en la polémica de Iván Morales

Durante las últimas horas, Iván Morales ha estado en el centro de la polémica y le sumó un nuevo problema a Colo Colo. El delantero fue denunciado por supuestas fiestas clandestinas en plena pandemia, lo llevó al club a "encerrarlo" en la Casa Alba.

Luego de cientos de oportunidades para brillar en el primer equipo, el artillero se ha ganado el repudio de los hinchas y algunos incluso piden su salida. Y si bien el 18 del cacique asumió sus responsabilidad en la interna, por fuera hay algunos que apuntan también contra el club.

Sebastián González, que también saliera de la cantera de los albos, analizó el momento que vive la joven promesa. En la última edición de Deportes en Agricultura, el ex delantero y hoy comentarista culpó a su entorno y al propio equipo de lo que está ocurriendo.

"Esto no es nuevo, ya es un patrón que se repite en Morales. Hoy esta situación y lo que vive el club son cosas que repercuten. Y más por un jugador que le ha costado consolidarse en Colo Colo. Pero acá hay responsabilidades compartidas, sobretodo con la experiencia de formarme en el club", lanzó de entrada.

Para Chamagol, es vital que en el cacique estén más atentos a la actitud de sus canteranos. "Cuando subí al plantel a los 18 me tocó vivir con varios compañeros que se quedaron en el camino con un talento tremendo, que repetían estas situaciones. El entorno no lo ayuda y por eso hablo de responsabilidad compartida, el club tiene que estar atento a esas alertas. Muchos dicen que lo hablan, pero deben ser contadas las instituciones que lo trabajan".

González no se detuvo ahí y explicó que los referentes también tiene que aportar. "Me tocó vivir un camarín donde existían otros ejemplos. Hoy desconozco cómo se manejan los líderes de Colo Colo, quizás si le han dado consejos pero Morales no escucha. Es difícil saberlo y sobretodo cuando se repite un patrón".

Como si fuera poco, Chamagol advirtió al propio Morales de que esto lo perjudicará cuando quiera salir al exterior. "Puede ser complejo no solo para el presente, sino también para el futuro. Hay equipos de afuera que trabajan bien y ese tipo de cosas te las tachan. Además es difícil compararlo con mi época, han cambiado muchas situaciones y cómo ver el fútbol como profesión".

Finalmente el comentarista recalcó que debe analizar también a quiénes tiene a su lado como para hacer este tipo de indisciplinas. "Él quizás debería tener las cosas más claras, pero la institución debería trabajar en tener esos protocolos y educarlos de manera distinta, porque no importa solo jugar bien al fútbol".