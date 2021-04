Patricio Yáñez se agarra de las mechas con Caamaño por defender a Gustavo Quinteros

Colo Colo sumó su primera derrota en el Campeonato Nacional 2021 tras caer por 2-1 ante O'Higgins en el Estadio Monumental. Sin embargo, lo más preocupante no fue el juego mostrado por el Cacique, sino que la falta de centrales ante la expulsión de Matías Zaldivia y la suspensió de Maximiliano Falcón.

Tras el encuentro, Gustavo Quinteros volvió a cargar contra la dirigencia por la falta de un refuerzo en la línea defensiva y afirmó que "estas cosas pasan y tienes que tener dos por puesto siempre". Sus palabras generaron un acalorado debate entre Patricio Yáñez y Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Caamaño disparó primero: "Espero que no diga Quinteros que lo sacamos de contexto cuando dice que Colo Colo arranca el torneo dando ventaja. Colo Colo empieza dando ventaja porque Falcón se hace expulsar con una doble agresión y deja de participar durante 4 partidos y ahora Zaldivia en otra actitud irresponsable".

Fue ahí cuando el panel le recuerda "pero hace dos meses viene pidiendo jugadores". Caamaño prosigue: "Una cosa es dar ventaja por situaciones donde no tienes jugadores para enfrentar torneos internacionales, pero no puedes decir que das ventaja cuando tienes ciertos jugadores para el medio chileno".

Tras esto, Pato Yáñez salió al cruce: "Pero esto (de las ventajas) lo dijo antes del partido con Católica, no es a partir de que no está Falcón y Zaldivia. Entonces pongamos al piso la pelota".

Caamaño responde: "¿Pero dar ventajas porque no le llegó un central?, eso no es real, no porque sea la opinión del técnico voy a estar de acuerdo". Luego de esto, se formó un acalorado debate donde ambos hablaron encima del otro.