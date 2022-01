Colo Colo trabaja con todo en el mercado de pases para conformar un plantel ganador en la próxima temporada, en donde se le avecinan lindos y exigentes desafíos. Ya con los fichajes de Cristián Zavala y Esteban Pavez, los albos están a la espera que Juan Martín Lucero apruebe los chequeos médicos para sellar su firma.

El anhelo Gustavo Quinteros por conseguir un artillero está a poco de concretarse, ya que el delantero de Vélez Sarsfield tiene todo acordado para ser nuevo jugador del Cacique, sin embargo primero debe pasar los exámenes médicos que se realizará en Argentina para integrarse rápidamente a la pretemporada en Buenos Aires.

En ese sentido, Redgol dialogó con el periodista trasandino Juan José Buscalia, quien repasa las virtudes de Martín Lucero. "Es un delantero muy interesante, un hombre de área que conoce lo que es la definición y tiene llegada al gol. Me parece que para lo que es el desafío de un equipo grande como Colo Colo por supuesto que está a la altura", lanza en primera instancia.

"Es un goleador. Se siente muy a gusto en el área que es su hábitat natural y está acostumbrado a desafíos interesantes", agrega el comunicador.

En ese sentido, también se adentró en las diferencias con Wanchope Ábila ex jugador de Boca Juniors y que sonó fuerte en el Cacique. "Es más físico. En cambio Lucero es un jugador más intuitivo dentro del área y con mayores condiciones técnicas. Es un centrodelantero pero con características distintas, tiene buen juego aéreo y es referente de plantel", asegura.

Asimismo también lo comparó con otros artillero trasandinos como José Sand de Lanús. "Pepe tiene una cantidad de goles que lo transforma en un delantero totalmente diferente por lo que ha hecho durante mucho tiempo. Pero a Martín Lucero podemos ubicarlo más parecido a Sand que Wanchope", profundiza.

Por otro lado, el periodista se refirió a la posibilidad de que ambas opciones, tanto el delantero de Vélez como el ex jugador de Boca sean un fiasco como pasó con Blandi. "Me parece que Nicolás cuando llegó a Colo Colo no estaba en su mejor momento futbolístico. En cambio Lucero viene de un buen año y Wanchope está buscando revancha. Entonces cualquiera de los dos llegarían con buen presente para el fútbol chileno", sentencia.