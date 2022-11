El campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo alzó la voz contra el técnico de La Roja: "No es por desmerecer lo que ha hecho Williams Alarcón en Calera, pero Colo Colo es Colo Colo".

Coca Mendoza molesto con la no nominación de Vicente Pizarro a La Roja: "Ha sido el mejor"

Con la finalización del Campeonato Nacional, el fútbol chileno se enfoca en la actuación de La Roja en los duelos amistosos que sostendrá ante Polonia y Eslovaquia. Duelos que se jugarán en la previa de que comience el Mundial de Qatar, en donde Chile no será parte y deberá verlo por la televisión.

Por lo mismo, es que el cuerpo técnico de la Selección ya se encuentra confeccionando la nómina que viajará a Varsovia y Bratislava a jugar ambos compromisos. Lo primero que entregó fue la nómina de jugadores locales, una vez terminados todos los partidos de la última fecha de torneo.

En ellos se encuentran tres jugadores de Colo Colo (Brayan Cortés, Esteban Pavez y Gabriel Suazo), pero no está presente el que para muchos fue el mejor jugador en la recta final de torneo: Vicente Pizarro.

Una no nominación que desató las críticas de un histórico colocolino: Gabriel Coca Mendoza, quien puso el grito en el cielo por la ausencia del Vicho Pizarro en la convocatoria nacional.

El ex jugador señaló a RedGol que es "lamentable, porque supuestamente en la Selección siempre tienen que estar los mejores, y claramente el mejor de este segundo semestre y terminando el año fue el Vicho Pizarro".

Además, sentenció que "no es porque uno le tenga un cariño especial o porque es el hijo de Jaime Pizarro. Se lo ganó en cancha. Demostró ser el mejor, demostró su solidez y madurez. Me parece muy extraño que no lo hayan llamado"

"No es por desmerecer lo que ha hecho Williams Alarcón en Calera, pero Colo Colo es Colo Colo y el Vicho lo demostró en los partidos donde más se necesitaba su jerarquía, su madurez como jugador y lo bueno que es. Me parece que es muy injusto", reiteró.

Los refuerzos albos para el 2023

El Coca también tuvo tiempo para referirse a la conformación del plantel albo para el 2023, hablando de refuerzos y renovaciones. "Es una apuesta muy difícil para De Paul si acepta ir a Colo Colo, porque tendrá que esperar a ver si Brayan se va y si no será suplente", explicó en relación a un posible fichaje del golero.

Además, agregó que "con lo de Joaquín Montecinos yo le daría una vuelta, habría que esperar un poco". Mientras que con Diego Rubio "sería espectacular, por lo que es el apellido Rubio en Colo Colo. Me parece que en el extranjero ha tomado mucha madurez".

Con respecto a las renovaciones, el campeón de la Libertadores 1991 manifestó que le gustaría la continuidad de Zaldivia. "Independiente de lo que haya pasado con Zaldivia, con esta demanda que hizo, me parece un aporte en la zaga de Colo Colo, porque además ya conoce lo que es la institución, conoce Colo Colo", cerró.