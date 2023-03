Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional 2023 con el desarrollo de la fecha 9, jornada donde seremos testigos de un partidazo entre Cobresal y Colo Colo en el estadio El Cobre de El Salvador.

¿Cuándo juega Cobresal vs Colo Colo por Torneo Nacional?

Cobresal recibe a los albos este sábado 18 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el Estadio El Cobre de El Salvador.

¿En qué canal ver en vivo por TV a Colo Colo?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

¿Quién transmite por streaming en vivo la fecha 9 del Torneo Nacional?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app Estadio TNT Sports.

Los albos viajan a El Salvador en una semana polémica para Cobresal:

El Cacique jugará su primer partido en calidad de visitante tras cinco jornadas consecutivas jugando como local, duelos donde no tuvo un rendimiento preponderante y solamente logró 8 de 15 puntos posibles.

Por otro lado, Cobresal será animador de este duelo en una semana polémica donde tras perder por 1-2 con Coquimbo Unido, podría sumar tres puntos de manera administrativa por el error de los piratas de hacer ingresar a un jugador no habilitado para este encuentro, se trata de Fabián Carmona que hizo ingreso en lugar de Javier Parraguez al minuto 5 del primer tiempo, no obstante, el exUniversidad de Chile no se encontraría inscrito como suplente en la plantilla entregada al árbitro previo al inicio del partido.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023: