La rabia de Pablo Solari en Colo Colo: "Estamos molestos porque podríamos haber quedado punteros"

El partido más polémico de la fecha pasada en el Campeonato Nacional fue el de Colo Colo ante Palestino, donde los albos cayeron por 2-1 en el estadio Monumental, donde el árbitro Fernando Véjar tuvo una triste presentación, no cobrando un penal claro para los albos.

Mucho se ha hablado de la jugada entre Cristián Suárez y Gabriel Costa, que prefirió no cobrar Véjar, y de aquello también se refirió el delantero argentino Pablo Solari, quien se quejó por la situación.

"Estamos un poco molestos por el tema del resultado y porque podíamos haber quedado primeros, pero la verdad es que seguimos en el mismo camino. Hicimos cosas bien y los resultados van a llegar", dijo el ex Talleres.

"No me voy a meter mucho en el tema arbitral. Nosotros estamos enfocados en lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Haciendo mejor las cosas nosotros no vamos a depender tanto de los árbitros", agregó.

Véjar y el penal no cobrado - AgenciaUno

Luego, el atacante indicó que tiene confianza en que volverán a las victorias luego del receso por las elecciones, debido a que bajo su punto de vista están haciendo bien su trabajo.

"Las cosas se nos van a ir dando porque estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos un grupo con grandes jugadores, los resultados van a llegar y vamos a demostrar para lo que estamos", explicó.

Por último, Solari remató al decir que "hay que mejorar la conducta, tratar de hablar menos con los árbitros y hacer nuestro juego. Hay muchas cosas que hacemos bien y tenemos que enfocarnos en eso".