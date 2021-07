Biscayzacú, Olivi y el Toby Vega le abren las puertas de Colo Colo a Moreno Martins: "Falta un goleador de verdad"

El nombre de Marcelo Moreno Martins comenzó a circular con insistencia en la órbita de Colo Colo y rápidamente se confirmó como la gran carta que persigue el Cacique para incorporar de cara a la segunda parte de la temporada del Campeonato Nacional.

Después del lamentable paso de Nicolás Blandi, al menos el delantero de origen brasileño y nacionalizado boliviano tiene el visto bueno de los que saben: Gustavo Biscayzacú, Mauro Olivi y Marcelo Vega valoraron la posible llegada del Matador.

El primero en vertir conceptos fue el Grillito. "Obviamente le puede dar un poder ofensivo muy importante al equipo. En su selección y en los equipos donde ha estado ja mostrado que es un jugador que es goleador y que en Colo Colo podría andar muy bien", valora.

Por su parte, el Pampa Olivi se saca el sombrero. "Moreno Martins me gusta totalmente. Tiene experiencia internacional, es capitán de la selección de Bolivia, ha estado en muchos partidos importantes. Ni hablar, es un refuerzo muy importante", sentencia el argentino.

El Toby Vega también se muestra partidario. "Me parece que no es mala la idea. Con lo que ha demostrado jugando en un equipo como Bolivia, que tiene muy poco, él tiene capacidad, es goleador y me parece que se las arregla bien", reflexiona.

Lo cierto es que la transacción está en curso y de momento, asoma como la gran sorpresa que se guarda la dirigencia del Cacique para reforzar el ataque de Gustavo Quinteros, quien ha señalado mil veces la exigencia por un ariete.

El boliviano Marcelo Moreno Martins está en la órbita de Colo Colo como vedette del mercado de refuerzos

¿Tapará a los jugadores jóvenes de Colo Colo?



Una de las preocupaciones de los hinchas radica en la posibilidad de que la llegada de un delantero como Marcelo Moreno Martins provoque el desplazamiento de dos canteranos de buenos oficios, los delanteros Iván Morales y Luciano Arriagada.

Marcelo Vega no lo piensa dos veces. "Colo Colo necesitaba un goleador. Si bien Morales ha hecho goles, se genera muchas opciones y no las concreta", sentencia el analista en alusión al ariete que lleva ocho goles en trece presentaciones esta temporada.

"La idea de traer un goleador no es de ahora. Siempre ha estado en mente del técnico y le haría bien a Colo Colo, porque le falta un goleador de verdad", explica Vega, que formó parte de la selección chilena que se clasificó al Mundial de Francia 1998.

Olivi cree que Moreno Martins puede ayudar a jugadores como Morales. "Los jugadores con experiencia siempre van a potenciar a los más chicos, pero también deben tener la personalidad para que eso suceda. Y los técnicos deciden quién está mejor", subraya.

Finalmente, el recordado Pampa hace una advertencia sobre Moreno Martins. "No es fácil llegar a Colo Colo, venir con todos los carteles y pergaminos y no hacer las cosas bien. Después vuelves a otro lugar y te termina yendo bien. Nadie tiene la varita mágica, Blandi es un jugador bárbaro, le fue muy bien en Argentina", complementa el ex delantero.