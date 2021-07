La furia de Marcelo Pablo Barticciotto por la cláusula de salida de Martín Rodríguez: "no sé quién hizo esa negociación"

La segunda estadía de Martín Rodríguez en Colo Colo está ad portas de finalizar, ya que a las dependencias del Monumental llegó una importante oferta desde el fútbol turco por el volante de 26 años y uno de los referentes e ídolos del club, el campeón de América, Marcelo Pablo Barticciotto, no comparte la política de negociación que llevó la dirigencia.

El actual comentarista deportivo encuentra insólita la baja cláusula de salida (200 mil dólares) que tiene el jugador para abandonar el estadio Monumental e indicó que no logra entender como los dirigentes negociaron de esa manera el regreso del Tin, quien se encontraba libre tras su paso por el fútbol mexicano.

"No sé quién hizo esa negociación porque ponerle una cláusula a un jugador en la actualidad como es Martín Rodríguez de 200 mil dólares es perder al jugador. Cualquier equipo viene y te lo lleva. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo", aseguró un enfadado Barticciotto en el programa Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Al tratar de buscar alguna explicación por lo bajo que es la cláusula, Barti expresó que "quizás fue una exigencia del jugador para venir, pero no creo, pero Colo Colo le pudo exigir una cláusula mayor".

Es más, el ex entrenador albo, aconsejó a la actual dirigencia de Blanco y Negro, que es encabezada por Edmundo Valladares a que cambien la forma de negociar para las futuras contrataciones.

Barticciotto apuntó que "tiene que ser una política del club, yo no sé si Colo Colo a partir de ahora tendrá política para contratación de jugadores o proyectos deportivos. Las cláusulas bajas le convienen al futbolista porque cualquiera lo viene a buscar y lo lleva. Al único que no le conviene a Colo Colo".

Cabe recordar que el Tin Rodríguez regresó al Popular con un contrato hasta fin de año, pero que contaba con la cláusula de salida si es que llegaba una importante oferta a mitad de año, cosa que ocurrió finalmente.