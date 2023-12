Una polémica decisión tomó el Consejo de presidentes de ANFA en torno al duro castigo que cayó hace tres semanas contra Santiago City, elenco que debía cumplir una dura sanción de tres años sin poder jugar por censurar a la prensa.

Por medio de un documento firmado Justo Álvarez, presidente de la ANFA, se confirmó la decisión de absolver al cuadro metropolitano de su condena. ¿La razón? Pues porque no se alcanzó la mayoría absoluta a la hora de votar su castigo.

La votación apuntó que cinco presidentes optaron por el favor del castigo, cuatro en contra y tres pidieron rebajar el castigo a un año.

De esta manera, entre el 3 y el 5 de enero los presidentes deberán reunirse para votar otra vez en torno a las sanciones de Santiago City, que de momento se estaría salvando de un durísimo castigo en su contra.

¿Por qué fue sancionado Santiago City?

El castigo que cayó contra Santiago City se produjo por censura a la prensa. Esto pasó el pasado 28 de octubre, día en que el equipo en cuestión enfrentaba a Deportes Colchagua en el Estadio Municipal de Las Condes.

La prensa que llegó al recinto para realizar la cobertura del partido no pudo ingresar. Además, acusaron que gente del Santiago City mandó a cortar sus cables, entorpeciendo su trabajo.

La ANFA inició una investigación para evaluar si realmente hubo censura a los medios de comunicación. Se pudo confirmar que impidieron a la prensa hacer tu trabajo, algo que no se pudo repetir a la hora de corroborar si parte de la institución mandó a cortar los cables de los medios.

Hay videos que demostraron que Jorge Sotomayor, presidente de Santiago City y quien actualmente está inhabilitado por ANFA, fue quien impidió el trabajo de la prensa en Las Condes. Además, los acusan de quebrantar el oficio 268/2023, donde se afirma que las transmisiones televisivas y radiales en Tercera División son liberadas.

“‘Flaco, no compliquemos las cosas, si no quiero que no entre nadie, no entra nadie. ¿O quieres tener problemas?”, dijo el dirigente del club cuando se le señaló que estaba censurando a los medios.

¿Quién fue campeón de la Tercera A esta temporada?

Provincial Ovalle se coronó campeón de la Tercera A, luego de sumar 30 puntos en el octogonal final. Sin embargo, no es el único equipo que ascenderá a la Segunda División, ya que Concón National también ganó un cupo en el profesionalismo de cara al 2024.

