Santiago City no podrá seguir compitiendo, al menos hasta que empiece el 2027. Esta semana, la Comisión de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) decidió suspender por tres años al club que militaba en la Tercera A del balompié nacional por censura a la prensa.

Todo comenzó el 28 de octubre, día en que el Sancity enfrentaba a Deportes Colchagua. La prensa que llegó al estadio Municipal de Las Condes para intentar hacer la cobertura del encuentro no pudo hacer ingreso al recinto; una vez que lo consiguieron, acusaron que emisarios del club mandaron a cortar sus cables.

La ANFA comenzó una investigación en contra de Santiago City, para evaluar si realmente hubo censura a los medios de comunicación. Se pudo confirmar que le impidieron a la prensa hacer tu trabajo; no obstante, no pudieron corroborar que de parte de la institución cortaron los cables de los medios.

El Oficio Nº326/2023 de ANFA fue firmado por su presidente Pedro Morales y el secretario Juan Carlos Silva. Allí afirman que la decisión está basada en el informe del oficial de turno en el partido entre Sancity y Colchagua; esto, porque se presume que están entregando un relato veraz de los hechos.

“Para efectos de la decisión a tomar por parte de esta Comisión resulta fundamental el informe de los oficiales de turno, dado su carácter de prueba oficial que les otorga la calidad de presunción de veracidad respecto de los hechos en dichos informes se señalen”, destaca.

Pero eso no es todo. El informe asegura que hubo videos de prueba, que demostraron que el presidente de Santiago City -actualmente inhabilitado por ANFA- fue quien impidió el trabajo de los medios de comunicación. Además, los acusan de quebrantar el oficio 268/2023, donde se afirma que las transmisiones televisivas y radiales en Tercera División son liberadas.

En el informe acusan al ahora ex presidente de Sancity, Jorge Sotomayor, de amenazar al oficial de turno de ANFA. ‘Flaco, no compliquemos las cosas, si no quiero que no entre nadie, no entra nadie. ¿O quieres tener problemas?’, dijo el mandamás del club cuando se le señaló que estaba censurando a la prensa.

Santiago City emitió sus descargos ante ANFA el pasado 14 de noviembre y todavía puede apelar esta sanción que durará tres años. Sin embargo, solo pueden optar a rebajar el periodo de expulsión, porque la Comisión aseguró que las pruebas que confirman que censuraron a la prensa y amenazaron a los oficiales de turno no son desacreditables.

¿Quién fue campeón de la Tercera A esta temporada?

Provincial Ovalle se coronó campeón de la Tercera A, luego de sumar 30 puntos en el octogonal final. Sin embargo, no es el único equipo que ascenderá a la Segunda División, ya que Concón National también ganó un cupo en el profesionalismo de cara a 2024.

