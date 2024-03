Una lamentable situación se vivió en la jornada en que Cobreloa logró el anhelado ascenso a Primera División, donde muchos hinchas se juntaron a mirar el compromiso ante Rangers en pantalla gigante en el estadio Zorros del desierto de Calama.

Lo que tenía que ser una fiesta terminó con un horrible desenlace, luego de que la pantalla se vino contra la gente, dejando herida a Dahely Escobar, quien quedó con lesiones de por vida.

Según informa Soy Calama, la mujer de 22 años “quedó parapléjica” y regresó a Calama “después de prácticamente cinco meses internada en dos clínicas especializadas en Santiago”.

En una entrevista con el citado medio, busca que la municipalidad de Calama se haga responsable por lo sucedido en el grave accidente, en el mes de octubre de 2023.

Apunta al municipio

En su regreso a Calama, la joven conversó con el medio dejando en claro el terrible momento que le ha tocado vivir y cómo ha tenido la ayuda de su familia para poder seguir adelante.

“Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, aprender a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola, y el proceso va a ser muy largo. Lo que provocaron en mí realmente es muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. Tengo que volver a aprender muchas cosas”, comentó.

En ese sentido, apunta a la municipalidad de Calama por no asumir la responsabilidad de lo realizado esa jornada en el estadio Zorros del desierto, que marcó su vida para siempre.

“Espero que se hagan responsables, espero que se haga justicia porque lo que me paso no es para menos. Yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia”, expresó.

“Ellos se hicieron cargo del saldo de la clínica, y eso fue todo, y ellos lo ven como una ayuda, Pero, para mí es una responsabilidad que ellos tenían que correr por su parte”, precisó.

Por lo mismo, asegura que le dijeron cosas que no se han cumplido y que ahora necesita para su rehabilitación y para el diario vivir, donde la vida le ha cambiado por completo.

“Me habían hecho la promesa que me iban a ayudar a remodelar la casa para yo poder llegar a mi casa. Pero, no lo hicieron, esa ayuda no se hizo y ahora estoy en la casa de un conocido porque mi casa no está en óptimas condiciones para yo poder quedarme ahí”, finalizó.

