Milad descarta responsabilidad de la ANFP tras polémico reportaje sobre U de Chile: "Eso no tiene que ver con fútbol"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rompió el silencio y reaccionó al reportaje de Teletrece sobre peligrosos barristas de Universidad de Chile que actúan al más puro estilo del crimen organizado, incluso presumiendo de su alto poder de juego.

El trabajo periodístico del noticiero de Canal 13 incluso denuncia que Universidad de Chile y la misma ANFP intercedieron para eliminar el derecho de admisión de uno de estos hinchas. Además, se enfocaron en el caso puntual de Maikool Muñoz, quien fue denunciado por agredir a un guardia de seguridad y Carabineros , pero el Juzgado de Garantías no tomó ninguna medida.

“Eso no tiene nada que ver con el fútbol”, alegó Milad desmarcándose de la denuncia y quitando responsabilidad a la ANFP en los hechos.

Milad agrega que “lo otro que pasó es que fue incorporado en el artículo 102, de derecho de admisión, y la misma persona solicitó que lo sacaran. Lo que tenemos que hacer, y se hace normalmente con todos, es primero verificar quién hizo la denuncia al 102, que se hizo, se comunicó directamente con Coquimbo, porque era organizador de este amistoso, y él dijo que ellos no habían hecho la denuncia”.

Apunta a Estadio Seguro y Carabineros

“También se preguntó al jefe de seguridad, a la empresa del evento que realizó el partido, y ninguno había realizado la denuncia para el derecho de admisión. Se solicitaron los documentos legales del proceso que se hizo con esta persona y posteriormente, con la solicitud de esta persona, se solicitó a Estadio Seguro y Carabineros si había alguna objeción en cuanto al derecho de admisión y ellos dijeron que no tenían ninguna denuncia ni ninguna prohibición de ingreso a los estadios”, explica.

Milad descarta responsabilidad de la ANFP y apunta a Estadio Seguro y Carabineros.

Milad sostiene tajante que fueron “Estadio Seguro y Carabineros los que dieron el vamos, esta persona presentó todos los papeles de que no tenía ningún antecedente correspondiente al hecho que fue denunciado a la Fiscalía y también al Juzgado de Garantía que lo absolvieron completamente”.

El timonel de la ANFP sentenció que “nosotros no somos la Fiscalía, tenemos dos aspectos de prohibición del estadio, que es el 101, por tribunales, y el 102, por derecho de admisión, denunciado por Carabineros, jefe de seguridad y el organizador del evento. No tenemos más herramientas para saber si esa persona es delincuente o no es delincuente”.

Cabe recordar que al momento de emitirse el polémico reportaje, de inmediato los ojos se fuero hacia Universidad de Chile considerando que las denuncias podrían eventualmente significar una resta de puntos para el Chuncho. Desde Azul Azul también negaron tener responsabilidad o vínculos ilícitos con los barristas.