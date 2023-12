Mayne-Nicholls abierto a ayudar a Milad y ANFP en organización del Mundial Sub 20 2025

Luego del éxito que fueron los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el próximo gran evento que organizará Chile será el Mundial Sub 20 masculino en 2025, luego del anuncio realizado por FIFA, una instancia que mira de cerca Harold Mayne-Nicholls.

De hecho, durante un punto de prensa, se le preguntó al ex presidente de la ANFP, si es que está dispuesto a darle una mano al actual mandamás, Pablo Milad, para la conformación del Comité Organizador Local del certamen, y su respuesta sorprendió a todos.

“Si me dicen ‘échanos una mano’, por supuesto, siempre he estado dispuesto“, aseguró Mayne-Nicholls, quien celebró la obtención, por parte de Chile, del Mundial Sub 20 en 2025, como una nueva oportunidad para fomentar el deporte.

“Es una tremenda noticia, muy positiva y esperanzadora, me imagino, para todos los que están en el mundo del fútbol. Ojalá sea otro gran evento, será el quinto Mundial de la FIFA que se hace en Chile. Desde el 2008 al 2025 vamos a cumplir tres Mundiales en nuestro país, lo que es un hito no menor“, sostuvo el directivo.

Respecto de los posibles recintos que alberguen el Mundial Sub 20, Mayne-Nicholls explica que “he visto muchas propuestas, pero es evidente que tenemos que tener canchas de entrenamiento de buen nivel. En algunos estadios hay que hacer algunas mejoras, sobre todo por el tema de la tecnología“.

¿Cuánto tiempo fue Mayne-Nicholls presidente de ANFP?

En el 2007, el nacido en Antofagasta asumió el liderato del fútbol chileno. Durante su período, se logró la contratación de Marcelo Bielsa como entrenador de la Selección Chilena, que logró clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010, después de 12 años de ausencia.

Además, Mayne-Nicholls participó, como presidente de la ANFP, en la organización del Mundial Femenino Sub 20 en 2008. Dejó el cargo en el 2011, tras perder la elección ante el español Jorge Segovia.

¿Por qué Chile organizará el Mundial Sub 20 en 2025?

Luego de la marginación, por parte de Conmebol, de la organización del Mundial 2030; desde la FIFA buscaron una “compensación” para el fútbol nacional, la cual llegó este domingo, con la designación como sede de la Copa del Mundo juvenil, dentro de un año y medio más.

