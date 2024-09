Uno de los equipos históricos del fútbol chileno pasa por un terrible momento. Arturo Fernández Vial perdió la categoría y además, atraviesa una gran crisis económica. Un mundialista chileno es testigo de toda la situación.

El Almirante ya tiene sentenciado su descenso a la Tercera División del fútbol chileno, lo que vendría siendo la cuarta categoría en orden de ligas. Los problemas dirigenciales tuvieron como consecuencia la resta de puntos que, a lo largo de la temporada, fueron mermando el rendimiento del club.

El caso del equipo pasa porque no se termina de saber la propiedad real de Fernández Vial, y los dueños estarían ligados a poderosos empresarios como Martín Iribarne y Christian Bragarnik. A pesar de esto, la crisis económica llegó al punto de tener al plantel sin sueldo.

El mundialista que sufre la crisis de Fernández Vial

Nery Veloso es un arquero con larga trayectoria en el fútbol chileno. Fue seleccionado chileno y parte de la Copa del Mundo Sub 20 de Canadá 2007. Pasó por Colo Colo y Universidad de Chile, además de ser campeón en Huachipato. Hoy vive la otra cara de la moneda del fútbol.

“Somos la plantilla más baja de la división, muchos compañeros con el sueldo mínimo. Nuevamente los dueños nos dicen que no hay plata, no se sabe hasta cuándo, no hay claridad de cuando nos podrán pagar. Esta incertidumbre no tiene fin”, escribió Veloso en redes sociales.

Incluso, el arquero aseguró que, si no es por la Municipalidad de Hualpén, ni siquiera tendrían dónde entrenar. “Solo agradecer a los accionistas minoritarios y a la gran hinchada del club por siempre apoyar, por mantener el club en pie, no podemos ser mal agradecidos con el inmenso cariño que nos dan”, indicó.

Fernández Vial intentará terminar lo mejor posible en cancha un año deportivo y económico para el olvido, donde su plantel tendrá que pasar las Fiestas Patrias sin sueldos y con la incertidumbre de qué pasará con el club.