La magnífica carrera de Elías Figueroa terminó hace más de 30, luego de pasar por La Calera, Wanderers, Peñarol, Inter de Porto Alegre, Palestino y Colo Colo, además de la selección chilena con la que jugó tres Copas del Mundo. Una trayectoria brillante que pretende ser convertida en una película.

Así lo manifestó el cineasta Boris Varela, quien en charla con Redgol manifestó que se grabó durante noviembre el teaser para empezar a buscar financiamiento.

“Había finalizado el proyecto de un dirigente sindical, Clotario Blest, que presentamos en festivales en Europa y seguí la senda de poder hacer otro documental de un personaje que también haya hecho mucho por el país, que tocara a todos los chilenos. Porque si bien a todos les suena, no se le ha hecho la reverencia que se merece Don Elías”, comenzó explicando.

Agrega el profesional que “hicimos un estudio de mercado para que inviertan hagan en blanco o verde, con solamente la idea. En base a eso, tuvimos reuniones con inversores afuera donde ya nos ofrecen estar en la película completa. Estamos estudiando el tema, pero nos piden el teaser, para que vean lo que quieran hacer”.

Maravillado con Don Elías

Varela cuenta que el tres veces Mejor de América es una eminencia. “En 1984, cuando hace su despedida, fui con 10 años. Mi papá me hizo una cátedra en el estadio lleno y me contaban lo grande que había sido, aunque yo no cachaba nada”, relata.

Por eso cree que este proyecto “yo lo masticaba hace 40 años”, aunque empezó a tomar forma en los últimos meses. “Tomamos contacto con sus hijos, le presentamos el documental y nació junto a su hijo Ricardo (Figueroa) hacer mejor una película ficcionada. Cambiamos el rumbo rápidamente y hemos estado todo el año viéndolo. Ya grabamos el primer teaser en noviembre, en Valparaíso, para levantar financiamiento con inversionistas”.

El nombre y costo de la película

Elegir el nombre es importante, para que pegue mucho en la gente. “Hasta el minuto se debería llamar ‘Elías, la película’. Todos pensarían que debería llamarse Don Elías, pero acá es donde más lo pescan como Don Elías. En Brasil es Elías, algo más bíblico, y ese es también un mercado al que queremos apuntar”, explica Varela.

Manifiesta demás que “el 2025 se cumplen los 50 años del Gol Iluminado (con el que Inter ganó el Brasileirao) y nuestra meta es estrenarla en dos años más, pues el proceso de la película es bastante largo. Nos dicen que podemos quedar corto, pero va a una velocidad rápida y hay mucha gente interesada. Ojalá en diciembre del 2025 pueda ser el estreno de la película”.

Sobre el costo, indica Varela que se trata “de una película de entre 4 y 5 millones de dólares más o menos, lo que decantará cuando terminemos el guión. Ahora estamos en la escaleta, viendo la estructura y luego entrará un brasileño a trabajar, pues la idea es mostrar la magia allá, donde se desarrollará el 70% de la película.