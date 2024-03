TNT Sports es una de las estaciones televisivas más importante del país. El canal del cable es el encargado de transmitir el fútbol chileno, tanto en la primera como la segunda categoría. Por esto, en los fanáticos nacional causó sorpresa el anuncio de nuevas señales.

Es que los canales de TNT Sports tal como era conocidos sufrirán importantes variaciones. TNT Sports 2 y TNT Sports HD se unificarán en TNT Sports Premium, mientras TNT Sports 3 pasara a ser TNT Sports. Esto también modificará el contenido que exhibe una y otra señal, por lo que acá te contamos los cambios que significan este proceso que vive el canal del cable.

¿Qué transmitirán las nuevas señales de TNT Sports?

El gran cambio que traen estas modificaciones, es que TNT Sports, antes la señal 3, será la encargada de transmitir los duelos correspondientes a la Primera B, competición que año a año ha ido aumentando en cuanto a su público con destacados clubes, como Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Deportes La Serena, entre otros.

Además, la señal TNT Sports que pasará a ser la básica del canal, también tendrá la emisión de los exitosos programas de la estación, tales como Todos Somos Técnicos, Pelota Parada, TNT Data Sports, Goles, el recién estrenado No es Para Tanto.

TNT Sports Premium seguirá a cargo de los encuentros del Campeonato Nacional, Copa Chile y también algunos de la Primera B. Este año también incorpora a su parrilla la Champions League Femenina, como el ya tradicional ATP Chile Open.

¿Desde cuándo estarán disponibles estos cambios?

Las modificaciones en la señal de TNT Sports ya podrán ser visibles en la pantalla a partir de este viernes 22 de marzo. A pesar de que este fin de semana no hay fecha del Campeonato Nacional, se disputarán tres encuentros pendientes: Unión La Calera vs U. Católica el mismo viernes, Everton vs Palestino el sábado 23 y Universidad de Chile vs Cobresal el lunes 25. Será el estreno de TNT Sports Premium.