La ex guardalíneas, Cindy Nahuelcoy, vuelve a ser protagonista de una polémica en el fútbol, esto tras su alejamiento definitivo del referato. Es que la ex asistente fue denunciada ante la justicia por sus otrora colegas, Julio Bascuñán y Leslie Vásquez.

Puntualmente, Bascuñán y Vásquez presentaron una querella criminal contra Nahuelcoy por “delito de injurias graves”, esto por unas declaraciones que hizo la ex guardalíneas durante su participación en el reality de Canal 13, Ganar o Servir.

“Fui a hablar con mi jefe (Roberto Tobar) y le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagada”, sostuvo Nahuelcoy.

Agregó que “me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo. En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron”.

En su la presentación de la querella, Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, representados por el abogado Cristian Basso, exigen que “se condene a la querellada y a cualquier otro, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, con costas”.

Cabe considerar que en 2023, Nahuelcoy acusó a Bascuñán, miembro de la comisión de árbitros, de beneficiar en la designación de partidos a Leslie Vásquez, además de vincularlos sentimentalmente.

Tras el hecho, el Tribunal de Disciplina castigó a Nahuelcoy con 30 fechas al sostener que no había pruebas para su grave acusación. También fue castigada Loreto Toloza, quien fue parte de la denuncia.

Tras cumplir su castigo en marzo pasado, Cindy Nahuelcoy presentó su autodespido ante la ANFP, poniendo término anticipado a una carrera que parecía prometedora. Actualmente, la ex guadalíneas está abocada a su proyectos personales como una botillería y la venta de contenido para adultos en una plataforma digital.