El duelo entre Universidad de Chile y Cobresal, por la fecha 14 del Campeonato Nacional, dejó un empate sin goles y bostezos tras un partido que dejó en deuda a dos equipos que pelean arriba en la tabla. Tras el encuentro las críticas de Mineros y azules apuntaron a la cancha del estadio Santa Laura.

Así fue como entre otros, el DT de Cobresal, Gustavo Huerta, y el jugador de la U, Nery Domínguez, lanzaron críticas públicas a la condición en la que se encuentra el gramado de La Catedral.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el canchero Patricio Bustamente defiende su trabajo y afirma que el terreno de juego de Santa Laura es simplemente un chivo expiatorio.

“Los técnicos chilenos y el medio del fútbol son poco autocríticos. La cancha hoy día está mucho mejor que cuando jugó la U contra Huachipato, que ya se podía jugar. La cancha está parejita, no tiene ningún problema. Sí le falta un poco más de densidad de pasto porque después del recital del día treinta ha habido tres partidos”, dijo Pato Bustamante.

El especialista agrega que “la cancha después del 20 se resembró y no la han dejado tranquila para que nazca el nuevo puesto, entonces la decisión de jugar no es mía, es de la gente”.

En el detalle profundo: el canchero manifestó que “el día treinta fue el recital. Hasta ahí la cancha venía bien, venía recuperándose. Y la cancha la entregaron el día tres de mayo. Y el día seis juega Unión con Calera. ¿Usted escuchó algún reclamo ahí? Nada. Cuatro días después juega Colo Colo con Unión y escuchas reclamos sobre la cancha porque el partido fue plano, fue feo. Quinteros le echó de la culpa a la cancha porque su propuesta fue nula, fue cero, ni siquiera tuvo llegadas al arco. Y ahora jugó a la U, y la U fue como tres veces a visitarla, inclusive fue hasta el técnico. Entonces, si deciden jugar ahí es porque la vieron, no porque alguien se lo ocultó. Entonces, ahora que ese partido haya sido fome, malo, y que ninguno de los dos llegara al arco, pero el problema es la cancha…”.

Pato Bustamante sentenció que “no es problema de la cancha. Entonces, si somos tan autocríticos digamos que las cosas no nos salieron, no tuvimos claridad, no llegamos al arco; pero lo más fácil es echarle la culpa a la cancha. Ahora, si usted ve las imágenes del partido, en qué momento la pelota no corrió, no dio bote bien. Es cosa de uno de ponerse a ver el partido y analizar”.