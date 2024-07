Curicó Unido atraviesa un momento complicado con las denuncias de la Unidad de Control Financiero de la ANFP y de Unión San Felipe por irregularidades en las remuneraciones de Matías Cahais y en el finiquito de Damián Muñoz, respectivamente. Ahora, advierten que se viene la desafiliación.

Alexis Moya Daza, abogado laboral y deportivo, envió una carta a los socios de la Corporación de Curicó Unido y aseguró que “la desafiliación y consecuente expulsión del fútbol profesional es una realidad casi inminente” por “la paupérrima gestión dirigencia de nuestro club deportivo”.

“Respecto del caso Matías Cahais, en que tanto el Sifup como la Unidad de Control Financiero de la ANFP presentaron denuncias producto del no pago de remuneración integra al jugador, resulta sumamente preocupante que, para poner término al litigio iniciado por el Sifup, el club reconozca en el acuerdo suscrito con este último “el haber hecho una interpretación errónea de las cláusulas del contrato del jugador” y en base a ello, además, haya pactado un pago equivalente a las remuneraciones que no habrían sido pagadas”, dijo.

“Si bien resulta positivo se haya dado solución a la situación con el trabajador, la forma en que ello se produce podría impactar negativamente la resolución del caso iniciado por la Unidad de Control Financiero, en la medida en que, como mencioné, existe un abierto reconocimiento de las materias denunciadas por el Sifup, hecho que podría dar pie a una segunda resta de puntos en el actual campeonato de Primera B, al haber sido la falta reconocida”, sumó.

La Unidad de Control Financiero de la ANFP denunció a Curicó Unido y también lo hizo San Felipe

Socio de Curicó Unido advierte inminente desafiliación

“En segundo lugar, resulta más preocupante todavía el hecho de que Unión San Felipe denuncie a Curicó Unido por la no declaración de deudas de cuotas de finiquitos del cuerpo técnico integrado por Damián Muñoz, Patricio Peralta, Rodrigo Cofré, entre otros, suscritos en el año 2023, en donde la existencia de dichas deudas no es lo relevante, sino el cumplimiento de la declaración voluntaria que debía efectuar el club por reglamento, en los plazos estipulados para ello. De ahí que, si no se hizo, dicho error resultaría insubsanable”, siguió.

Por último, el abogado y socio de Curicó Unido habló de la acción que inició un abogado particular ante la ANFP y que poco serviría para evitar lo que se viene. “Las personas no relacionadas con la actividad del fútbol no pueden accionar ante sus tribunales internos”, explicó.

“A modo ejemplar, los hinchas afectados por sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras los incidentes ocurridos en la Supercopa no pudieron reclamar de dicha sanción ante la ANFP, sino ante la justicia ordinaria. Por lo cual, y sin otros antecedentes que los proporcionados por el propio jurista, resultaría muy difícil que dicha denuncia sea acogida a tramitación”, advirtió.

