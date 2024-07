El delantero terminó sus vacaciones y este lunes se sumó a la pretemporada del Submarino Amarillo. Todavía no sabe si seguirá en el club o si lo volverán a enviar a préstamo.

Luego de sus vacaciones tras la Copa América con Chile, Ben Brereton Díaz se enfoca en una temporada donde tiene una gran tarea por delante. El delantero regresó al Villarreal este lunes para sumarse a los trabajos para lo que viene con un futuro incierto.

El chileno no entró en los planes de Marcelino a mediados de la pasada campaña y salió a préstamo al Sheffield United. Si bien no pudo evitar el descenso, su rendimiento sacó aplausos y muchos se ilusionan con lo que pueda hacer.

Sin embargo, tras no ser considerado por Ricardo Gareca en Chile y con el mismo panorama de cuando se fue haca algunos meses en el Submarino Amarillo, la cosa está cuesta arriba. Aunque su misión está clara: recuperar el terreno perdido a como dé lugar.

Ben Brereton Díaz se integra al Villarreal con su futuro en el aire

Ben Brereton Díaz reapareció en el Villarreal este lunes luego de su aventura en la Premier League con Sheffield United. El delantero busca su revancha en el fútbol español con la misión de recuperar terreno, de aprender el idioma y así ser opción para la selección chilena.

Ben Brereton Díaz volvió este lunes al Villarreal para iniciar la pretemporada. Foto: Comunicaciones Villarreal.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera ya que días atrás el club lo borró hasta de su página oficial. No obstante, con su retorno las cosas parecen haber cambiado un poco aunque no del todo.

El chileno se integró a los trabajos con el Villarreal y se pone a tono antes de ser parte del grupo. El plantel está en Grao de Castellón realizando su pretemporada, mientras el atacante se realiza los estudios correspondientes para viajar con ellos.

El Submarino Amarillo, que lo tenía en el olvido, le dedicó una publicación en sus redes sociales tras volver. Con un breve “Hi (Hola) Ben”, le dieron la bienvenida una vez más al club.

Quedará esperar ahora para saber cuál será la postura de Marcelino, quien definirá su futuro. El técnico ya lo cortó en su arribo la temporada pasada y ahora espera que, con él desde el principio, pueda buscar la manera de hacerlo encajar en su esquema.

Ben Brereton Díaz se prepara para lo que serán semanas claves de cara a la próxima campaña. El delantero necesita con urgencia volver a ser el goleador que enamoró a Chile para así recuperar protagonismo en la élite del fútbol mundial.

¿Cuáles fueron los números de Ben Brereton en Villarreal la última temporada?

En los seis meses que alcanzó a estar en el Villarreal, Ben Brereton Díaz logró disputar un total de 20 partidos oficiales. No registró goles ni asistencias y llegó a los 569 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Villarreal?

Villarreal trabaja con todo en su pretemporada y se prepara para su primer amistoso. Este sábado 20 de julio desde las 10:00 horas el Submarino Amarillo enfrentará al Leicester City.

